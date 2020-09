“Celebrity Big Brother”: mais pas de fin heureuse pour Adela et Mischa

04.09.2020 12h28

Dans la forêt de contes de fées “Celebrity Big Brother”, il y avait un crépitement entre Adela Smajic et Mischa Mayer. Mais est-ce que votre flirt continue après le spectacle?

Mais pas de fin heureuse pour le flirt “Celebrity Big Brother” entre Adela Smajic (27 ans) et Mischa Mayer (28 ans)? Alors que dans l’émission du samedi 1, tout indiquait le début d’un amour entre l’ex suisse «Bachelorette» et l’ancien candidat «Love Island», Smajic le précise désormais dans une interview au quotidien suisse «Blick»: “Rien ne fonctionne.”

Émerveillée par la “reine des glaces”

Elle souligne également qu’elle a toujours été honnête avec ses sentiments. «J’ai été étonné dans une certaine mesure d’être décrit comme une« reine des glaces »ou d’avoir affirmé que je jouais le« mauvais match ». Si cela avait été le cas, j’aurais dû lui dire que j’étais amoureuse de lui. Mais je n’ai jamais fait ça parce que ce n’était pas comme ça », a poursuivi le joueur de 27 ans. Elle considère toujours le finaliste de «Celebrity BB» comme un bon ami.

Aussi intéressant:

“C’est une personne chaleureuse”

Peu de temps après avoir déménagé, Smajic pouvait encore imaginer un avenir avec Misha. “Je pense que ce serait dommage si je ne l’avais plus dans ma vie”, a-t-elle déclaré à l’agence de presse sur l’actualité. Apprendre à le connaître était même la meilleure expérience pour elle dans la série. «C’est une personne formidable et chaleureuse et il a un grand cœur.» En fin de compte, cependant, cela ne semble pas avoir été suffisant pour plus que de l’amitié.

(jru / spot)