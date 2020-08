«Celebrity Big Brother»: le conte de fées est terminé pour Simone Mecky-Ballack

26.08.2020 23h04

Simone Mecky-Ballack a obtenu de justesse la courte paille contre l’Emmy Russ également nominé et le jour 20, elle s’est envolée de “Celebrity Big Brother”.

En équipe, Emmy Russ (21 ans) et Simone Mecky-Ballack (44 ans) ont participé au défi du studio au jour 20 de «Celebrity Big Brother», et un peu plus tard, ils se sont tous deux retrouvés sur la liste des nominations. Ce qui était également dû au fait qu’ils avaient perdu le match «hommes contre femmes» contre Katy Bähm (27) et Mischa Mayer (28) et comptaient donc deux fois les voix des Seigneurs de la Création. Avec une avance très fine, le public a finalement choisi Mecky-Ballack de l’émission.

Règlement avec Emmy Russ

Dans le nouvel épisode, les candidats ont pris conscience de la proximité de la finale et donc du prix de 100 000 €. C’est probablement pourquoi, du moins a spéculé Katy, les premières amitiés ont commencé à s’effondrer. Ikke Hüftgold (44 ans) a mis l’Emmy supposément paresseux de telle manière qu’elle a dû pleurer sur Katy. Et puis Werner Hansch (82 ans) l’a choquée en annonçant qu’elle n’était probablement rien de plus qu’un modèle de masturbation pour les téléspectateurs masculins.

Malgré le vent de face verbal croissant, elle a promis à ses fans à la fin de l’épisode de ne pas se laisser plier et certainement de ne pas jeter l’arme dans le grain si près de la ligne d’arrivée. Le gagnant du relais «PBB» de cette année sera annoncé le vendredi 28 août.

(stk / spot)