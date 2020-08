“Celebrity Big Brother”: Katy Bähm et Emmy Russ sont éliminés en demi-finale

27.08.2020 à 23h00

La finale de “Celebrity Big Brother” est terminée. Mais avant cela, les deux plus jeunes candidats ont dû abandonner les voiles.

Faites quatre sur six: la plus longue saison «Celebrity Big Brother» de tous les temps tire à sa fin avec des bottes de sept milles. Pour la finale à venir le 28 août (20 h 15, samedi 1), le grand frère a de nouveau trié vigoureusement et chassé deux résidents du pays des contes de fées.

D’abord, il a attrapé (citer Werner Hansch, 82) «énervante» Katy Bähm (27) – mais lorsque les cinq autres candidats ont pensé qu’ils étaient en sécurité et célébrés, ils ont dû subir une deuxième série de nominations à leur horreur.

Mischa est agacé

Surtout le «Beton-Mischa» (28) a eu le deuxième choix aux reins. Mais une autre personne s’est fait prendre: Emmy Russ (21 ans) a reçu la nouvelle frustrante qu’elle était la dernière candidate à être éliminée avant la finale. Avec elle et Katy, les deux plus jeunes participants restants ont dû prendre leur chapeau – la prophétie d’Emmy selon laquelle cela arriverait au “Renter Big Brother” était devenue réalité.

Outre Mischa Mayer, 28 ans, les «retraités» Werner Hansch, Kathy Kelly (57 ans) et Ikke Hüftgold (44 ans) sont désormais en finale et ont encore toutes les chances de gagner 100 000 euros. (stk / spot)