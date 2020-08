“Celebrity Big Brother” – Jour 20: Simone tombe dans le piège du hors-jeu

Werner et Ikke disent à Emmy comment se présenter comme une jeune femme, le “moment de vérité” se termine par un rire éclatant et Simone est furieuse contre la liberté de mouvement d’Emmy. En fin de compte, le blasphème lui coûte de se rendre en finale.

Whoa, c’est tout d’un coup avec Simone. Au jour 20, le spectateur en avait assez de la femme qui ne voulait pas être appelée “Madame”. Les ragots contre Emmy ces derniers jours étaient trop, trop forts les gémissements sur son image de femme ex-joueuse. Bien que je puisse vous dire, cher lecteur, vous savez quoi, il vous suffit de lire ce qui se passait au jour 19 – voici un aperçu de la tristesse du jour 20:

Leçon du jour: Simone prend Emmy contre sa poitrine. Encore une fois la même histoire: pourquoi Emmy tourne comme ça, après tout, Simone est aussi une mère et inquiète. La liberté de mouvement est-elle une provocation ou un appel au secours? Et que ferait le papa d’Emmy s’il voyait sa fille se promener en bikini … etc. etc. Oui, Simone est une mère – mais pas Emmys. Une jeune femme peut décider elle-même comment elle se présente. Mme Mecky-Ballack peut se fâcher dix fois dans son dos et taquiner des phrases comme: “Déjà un peu dévié pendant 21 ans!”

Apôtre du moral du jour: Ikke et Werner. C’est vraiment un conte de fées comment le barde Ballermann, en particulier, ose juger Emmy et Simone parle à sa bouche. Katy explique: “L’ascenseur d’Emmy ne dérange pas Ikke pendant trois semaines, mais maintenant, trois jours avant la finale, c’est le cas.” Du coup, on parle de la “faiblesse de caractère” des 21 ans et de leur prétendu refus de faire le service de nettoyage. Oui, bavardage assez désagréable sur le dernier Poeng, mais compréhensible, après tout, Emmy est un “concurrent fort”.

Il est presque monstrueux, cependant, que deux vieux sacs roulent dans un pays de conte de fées essayant d’expliquer à une jeune princesse sauvage comment se comporter en femme. Juste ceci: si une femme décide de se donner à bas prix, cela peut certainement être ennuyeux à long terme, mais ce n’est ni la bière de Werner ni d’Ikke, mais celle d’Emmys seule. La moralité poussiéreuse, qui ne s’applique bien sûr qu’aux autres, semble aller jusque-là. Une seule personne est pleinement engagée envers Emmy: Kathy.

Bagatelle du jour: est – il est difficile de croire – «l’heure de vérité» que Sat.1 taquine. Les résidents devraient enfin découvrir qui se fend la bouche derrière le dos. Il y a un peu de ricanements et de ragots: Oh, Emmy n’est “pas stable dans son caractère”, ce “désir constant agace”. Quelque part au loin, si loin qu’il pourrait aussi être d’une autre vie, le mot «Bitch» résonne. Il y a toujours un panoramique entre l’écran et les résidents. Ils se moquent d’eux-mêmes. Et rire et rire et rire. Des questions comme: “Quoi, c’est ça? Quand arrive le marteau?” Le spectateur veut aussi le savoir. Où sont les bagarres de Katy? Pourquoi ne sont-ils finalement pas montrés? Ce qui reste de “The Hour of Truth” est un rire de groupe si pénétrant que même Schroppischropp parodie cette folie. (Le meilleur moment de modérateur d’ailleurs, si Jochen lit ici.)

Que s’est-il passé d’autre: Oh, kieke: Katy se retrouve en fait avec Penny. Mais même “Big Brother” alias “Biggi” semble avoir perdu la trace des choses après 20 jours. Comme les autres résidents, Katy est autorisée à commencer un essai. Elle scanne les spaghettis et ne prédit certainement pas le nom du produit. Tout comme les autres résidents l’ont déjà fait. Pendant le test, Katy n’est pas corrigé par “Biggi”, probablement parce qu’il apprécie une bière de l’ennui et joue aux cartes avec les cutters. Mais soudain, il dit: “Vous devez annuler les spaghettis deux fois.” Puis Katy: “Mais je ne rentre qu’une seule fois”. Ne soyez pas surpris et ne remettez rien en question! “Biggi” semble probablement rouler les règles.

Incidemment, les votes des hommes ont compté deux fois pour la nomination car ils ont remporté un tel match de conte de fées contre les femmes. Werner a de nouveau nominé Emmy parce qu’elle “veut seulement être devant la caméra”. Est-ce que le senior pour ce flash d’inspiration qui découvre ce qui pousse les gens à participer à un format de télé-réalité, en guise de récompense s’il vous plaît, s’il vous plaît à Penny?

Enfin, quelques mots sur la conférence: Chère Simone, tu as bien fait les premières semaines. Vous êtes une chère maman et bien sûr vous avez raison quand vous dites que ce n’est pas bien, qu’on dit encore que les femmes qui dirigent tout le ménage et s’occupent de tout pour la famille n’ont pas un travail à plein temps. Et bien sûr, c’est antisocial quand Piefkes d’un morceau de terre traîne la nuit devant votre maison pour espionner votre vie privée. Mais il y a des millions de femmes dont le travail n’est pas seulement le ménage et les enfants, mais qui doivent faire un autre travail chaque jour – leur travail. Beaucoup d’entre eux ont même plusieurs emplois, sont monoparentaux ou – maintenant à l’époque de Corona – ont des difficultés à payer leur loyer à temps.

Werner résume ce que de nombreux téléspectateurs pensent lors de la lamentation de Simone: “Votre ex-mari a gagné une énorme fortune!” Simone mène une vie privilégiée sans soucis financiers et a été “claquée avec de l’or”. Mais les fans ennuyeux, les médias ou les critiques ennuyeux – non, Simone trouve ce côté de la médaille “injuste”. Puis Werner, sans comprendre: “Si vous ne supportez pas la chaleur, évitez la cuisine.”