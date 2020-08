“Celebrity Big Brother” – Jour 15: Escalade dans la forêt de contes de fées

Maintenant, les lambeaux volent: Katy grogne, Simone se défend et à la fin on pleure beaucoup à nouveau. Adela demande à Werner s’il “survivra” et Udo est expulsé parce qu’il le supplie. Ici tout arrive au jour 15 ou aussi: “Best of showers”.

Vendredi. La version longue de “Celebrity Big Brother”. Faute tout de suite: Une heure misérablement longue a été passée rien que pour la nomination! Bien sûr, tout le monde a toujours terriblement peur. Quoi, nous devons nommer? Oh non! Astuce pour des règles plus strictes: si vous ne pouvez pas sortir du quark la prochaine fois, vous êtes vous-même sur la liste de sortie.

Voici juteux préparé pour vous – l’aperçu du jour 15:

La dépendance au jeu de Werner et le cœur de Simone: Simone réfléchit à haute voix si elle devait réellement tirer profit de la remise du Piepen à Werner. Pour Udo, c’est “un nombre” qu’il “aurait pu refaire”. Le soupçon est rapidement exprimé que Simone ne voulait collecter que des «points de sympathie», même lorsqu’elle a souligné qu’elle ne s’était pas lancée dans ce projet télévisé à cause de l’argent. Burak aka Katy et Udo ont énervé Simone, en disant “Tais-toi, vieil homme”, et de toute façon, Werner, selon l’agitateur du service, était finalement “à blâmer pour sa dépendance au jeu”.

Remmidemmi du jour: Simone n’allume pas le feu de camp. Katy veut lui donner un pourboire de sa manière arrogante habituelle, mais dit aussi des phrases comme: “Tu ne peux pas nous parler comme ça. De quoi est-ce que tu insistes maintenant?” Pour rappel: Simone n’était qu’énervée d’elle-même. Mais soudain, la situation s’aggrave. Katy appelle Simone “Madame”. Elle prévient: “Si vous m’appelez à nouveau Madame!”, Ce que Katy n’a pas à dire deux fois, bien sûr. Sur ce, Simone saute, fonce vers Katy et ne peut être retenu qu’avec difficulté. Juste pour comprendre: le terme «Madame» semble avoir des connotations extrêmement négatives dans certains États fédéraux et être une insulte similaire à Puffmother.

Le nombre est maintenant complètement hors de contrôle. On se souvient: Katy a déjà appelé Simone “visage ridé”, “salope” et “F ****” et maintenant elle se plaint d’être traitée de cette façon. L’agressif est en colère contre l’agressivité supposée. L’auto-perception de cette personne semble aussi perturbée qu’elle est décalée. Katy insulte, provoque, agace et se précipite derrière son dos. Et maintenant, la manipulatrice se présente comme une victime qui ne veut rien d’autre que «d’être traitée un peu avec respect».

Deuxième pire moment parmi tant d’autres: Werner nomme Adela. La raison: la femme suisse a en fait dit à Werner, qui était en mauvaise santé, “allez-vous survivre ici?”

Troisième mauvais moment parmi tant d’autres: Emmy demande à Werner, qui lui fait un compliment à l’ancienne, s’il aimerait lui toucher les seins. Ikke pense qu’ils sont devenus un peu plus petits: “La chaleur a fait évaporer du silicone.” Werner sauve la situation en rappelant gentiment au porteur: “Ici, le temps quotidien de décoration des façades de carrosserie est strictement limité”.

Quatrième pire moment parmi tant d’autres: Les personnes en production semblent également gênées par la chaleur. Ils deviennent de plus en plus confus. En toute sincérité, ils présentent au spectateur, pour ce qui ressemble à 12732 fois, des scènes médiocres de: “Best of Showers”. Emmy et Adela se rasent, Emmy, Emmy, Adela, Emmy. Jambes larges, beau cul, beaux seins, ohhhhh, beaux seins et si gros! Quelque part dans la forêt de contes de fées, un hibou vient de tomber de la branche à cause de l’ennui.

Cinquième pire moment parmi tant d’autres: Emmy travaille toujours sur Udo. Ceci est – comme c’est souvent le cas – inconfortable pour lui, mais pas trop inconfortable pour finalement les remettre à leur place. Le lapin en silicone veut coucher avec Udo: “Udo, pourquoi es-tu un tel chiffon?” Puis le tabouret chronique: “Pensez-vous que quelqu’un vous assommera sur un tapis de couchage aussi idiot?”

Sixième pire moment parmi tant d’autres: Udo vole hors du conteneur le jour 15, juste avant Ramin. Il est heureux, dit qu’il était lui-même embarrassé d’être si indifférent. Auto-évaluation honnête. Mais voilà: il a remarqué qu’il ressemblait plus à Hendrik qu’à Udo dans le conteneur. Oui, et maintenant? Avant d’être interrogé sur l’histoire de sexisme par ses collègues de Sixx, “Marlenchen” dit: “Vous étiez définitivement un gars sympathique.”

Avec Jochen et Melissa, Mauer-Udo, qui n’est en fait qu’un de ces poseurs d’ego sur Internet, est un peu mal à l’aise au début. Scandale du sexisme – oha! Melissa veut aller plus loin, Bendel étrangle son collègue et met quelques mots dans la bouche d’Udo, qu’il répète enfin, intelligent et drôle, comme il l’est – aussi docilement: “C’est bien d’avoir du sexisme à 26 ans – Avoir un scandale. “

Que s’est-il passé d’autre: tellement de choses “excitantes” que Sat.1 nous sert les mêmes scènes de douche encore et encore. Petit point lumineux: Ikke doit se rendre à Penny après avoir mélangé les zones.

Aujourd’hui alors le jour 16. Bientôt nous l’avons fait. Accrochez-vous et ne mangez pas autant de pain grillé. “Cela colle les intestins!” (Astuce de l’entraîneur Ramin).