“Celebrity Big Brother”: À quel point Ramin Abtin a-t-il atteint les nominations?

26.08.2020 13h42

A quelques jours de la finale, Ramin Abtin a dû quitter le “pays des contes de fées” de “Celebrity Big Brother”. Personne n’a été nommé aussi souvent que lui.

Maintenant, Ramin Abtin (48 ans) l’a également. Peu avant la finale de «Celebrity Big Brother», le 28 août à 20h15 en direct le samedi 1, l’entraîneur de l’émission de perte de poids «The Biggest Loser» et ancien champion du monde de kickboxing a dû quitter l’émission. Dans un entretien avec l’agence de presse spot sur l’actualité, Abtin parle de son passage dans le conteneur TV. Aucun des candidats ne s’est retrouvé sur la liste des candidatures aussi souvent que lui.

Comment vous sentez-vous après avoir déménagé et comment se sont déroulés ces derniers jours au «pays des contes de fées» pour vous?

Ramin Abtin: Je me sens très bien et je suis de bonne humeur. Je me débrouillais aussi bien dans «Fairy Tale Land». Mais il faut dire que les jours passent beaucoup plus vite la semaine dernière. Vous vivez déjà dans un continuum espace-temps différent. Le temps passe très différemment du monde réel.

Et comment as-tu passé ce temps?

Abtin: J’ai essayé de me créer une routine quotidienne. Je me suis levé, j’ai déjeuné ce qu’il y avait là – ce n’était pas beaucoup – et ensuite j’ai fait du sport tous les matins. Habituellement, deux à trois personnes se sont également retrouvées qui ont participé. Sinon, vous parlez aux personnes à qui vous voulez parler et attendez les défis qui se présentent.

Vous ennuyez-vous d’avoir été nominé autant de fois?

Abtin: Non, cela ne me dérange pas du tout. Je ne prends pas cela personnellement du tout. Je le vois de manière très sportive et j’ai été sauvé quatre fois. Je veux dire, je n’ai eu pratiquement aucun conflit là-dedans. En conséquence, je le vois comme un compliment, j’étais évidemment considéré comme un concurrent.

La dernière fois, vous avez parlé d’intimidation dans votre enfance et de traverser d’autres moments très difficiles. Comment avez-vous réussi à rester si positif dans l’ensemble?

Abtin: J’ai été victime d’intimidation quand j’étais enfant, mais j’avais une maison très aimante et, rétrospectivement, j’ai apprécié une bonne éducation. J’ai commencé les arts martiaux relativement tôt, ce qui est également très bon pour le développement du personnage. Vous apprenez à rester sur le terrain. J’ai en fait un peu cherché mon salut dans le sport.

Werner Hansch a semblé très ému lorsque vous êtes parti. Avec qui vous entendiez-vous particulièrement bien?

Abtin: Werner a pleuré quand il a dit au revoir, ce qui m’a aussi beaucoup touché. Je m’entendais bien avec tout le monde, mais surtout avec Sascha, Aaron et Simone. Je m’entendais bien avec Senay, qui avait quelques problèmes. Aussi avec Jasmin, Jenny et surtout avec Udo – nous avions souvent un contact visuel quand quelqu’un faisait quelque chose que nous ne trouvions pas trop cool. Je savais déjà alors qu’il me regardait, c’était vraiment drôle.

C’est presque tous les rangs des candidats. Vous n’aviez personne avec qui vous ne pouviez pas vous entendre?

Abtin: Eh bien, Katy Bähm m’a bien sûr imposé quelques conflits à plusieurs reprises. Mais je pense que j’ai bien résolu cela.

Il y a quelques jours, il y avait des allégations selon lesquelles vos chiens seraient seuls à la maison. Un bon ami a pris soin de vos amis à quatre pattes pendant que vous étiez avec “Celebrity Big Brother”. Comment vous sentez-vous lorsque vous entendez de telles allégations?

Abtin: Quiconque me connaît sait qu’avant même de m’entendre avec qui que ce soit, je m’assure toujours que les chiens sont bien soignés. Vous êtes des membres de la famille et j’ai la responsabilité. Les chiens étaient avec leur dog sitter jusqu’au 20 août, quand un de mes meilleurs amis les a pris et les a amenés à mon appartement. Ces amis vivent de l’autre côté de la rue et sont même restés dans mon appartement. J’avais l’habitude d’aller en Espagne en voiture pour que les chiens n’aient pas à voler. C’est 2 500 kilomètres que j’ai parcourus en une seule fois. Je suis également attaché au bien-être animal. Je traverserais le feu pour mes chiens, ma famille et mes amis.

À qui donnez-vous la victoire et qui, selon vous, va gagner?

Abtin: J’espère que Werner gagne parce que je pense que, compte tenu de ses 82 ans et de sa situation, il le mérite le plus – ou en a besoin.

(wue / spot)