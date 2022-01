Célébrités : qui a son anniversaire en janvier ?

Beaucoup célébrités Ils ont un anniversaire en janvier et ils le célèbrent sûrement avec style. Ensuite, nous mentionnerons quelques célébrités qui se rencontrent ce mois-ci.

Maria Caroline Herrera

Il est mieux connu sous le nom Carolina Herrera, est une créatrice de mode vénézuélienne de renommée mondiale qui a fondé sa propre maison de couture en 1981. Elle est née dans une famille aisée du Venezuela, habituée aux fêtes et aux galas. A treize ans, sa grand-mère l’emmène à un spectacle Balenciaga.

Elle a commencé à entrer dans le monde de la mode à l’âge de 42 ans, étant une créatrice de mode de renommée internationale.

Mel Gibson

Il est un acteur, réalisateur et producteur de films australo-américain nationalisé irlandais. Son anniversaire est le 3 janvier. Gibson Il est considéré comme l’un des meilleurs acteurs du monde du cinéma

Sa première apparition au cinéma a eu lieu en 1984 avec le film « Mutinerie à bord » et en 1987, il a commencé à être connu pour ses performances dans quatre sagas, dont « Alma Letal », grâce à ce film, il a réussi à être l’un des acteurs les plus acclamés du genre d’action. Bien qu’il ait ensuite été encouragé à s’aventurer dans le genre de la comédie et de la tragédie comme « Hamlet » (L’honneur de la vengeance) » (1990), « Maverick » (1994) ou « À quoi pensent les femmes » (2000).

le acteur Il commence à produire en 1993, année où il réalise son premier film « L’homme sans visage ». Son deuxième travail, « Braveheart » (1995), dans lequel il joue également, a fait fureur et a remporté cinq Oscars, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur. Des années plus tard, il a réalisé ‘La Pasión de Cristo (La Passion du Christ)’, où il a raconté comment étaient les dernières heures du Christ.

Bradley Cooper

C’est un autre des acteurs qui se réunissent ce mois-ci Le 5 janvier. C’est un acteur, comédien de doublage, réalisateur, producteur, scénariste, chanteur et auteur-compositeur américain. Cooper a commencé sa carrière artistique dans le film Wet Hot American Summer (2001).

Plus tard, il est présent dans des films pour le cinéma et la télévision tels que Bending All the Rules (2002) et I Want to Marry Ryan Banks (2004), et fait partie du casting principal de Jack & Bobby, la série The WB diffusée entre 2004 et 2005.

En 2018, Tonnelier a de nouveau prêté sa voix pour incarner le personnage de Rocket Raccoon dans Avengers: Infinity War (2018), qui a remporté un succès critique et au box-office, après avoir levé 2 milliards de dollars, qui était le film le plus rentable de 2018 et le premier film de super-héros à dépasser le chiffre de 2 milliards.

Jim Carrey

C’est un comédien, acteur et chanteur canado-américain, qui aura 17 janvier. Il entre dans le monde artistique en le Comedy Store de Los Angeles, où il a été aperçu par le comédien Rodney Dangerfield, qui a immédiatement signé avec lui l’ouverture de ses tournées d’acteur.

Carrey elle a fait ses débuts dans le film Rubberface (1981), qui a été publié sous le titre Avec Janet. Plus tard cette année-là, il a joué dans la comédie de ski canadienne de Damian Lee, Copper Mountain, qui comprenait son imitation de Sammy Davis Jr.

Son dernier travail remonte à 2020, où il était un méchant Dr Ivo Robotnik, dans l’adaptation du jeu vidéo Sonic the Hedgehog. Il a été vu pour la dernière fois le 9 décembre 2021, où la bande-annonce officielle de la suite de Sonic, le film Sonic, basée sur la franchise de jeux vidéo SEGA, est sortie à nouveau avec Carrey sous le nom de Dr. Ivo Robotnik. . À l’époque, l’acteur avait indiqué qu’il n’avait aucun intérêt à faire partie d’un film.

