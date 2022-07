Célébrités avec l’utilisation de jets privés et les émissions de carbone les plus élevées

Lorsque le jet de Kylie Jenner a effectué un vol de 17 minutes le 12 juillet, selon un compte Twitter qui suit les jets de célébrités, Internet a éclaté de fureur contre la magnat de la beauté pour le mal qu’elle a causé à la planète.

Cependant, la jeune star de télé-réalité est loin d’être la seule célébrité coupable d’avoir rejeté d’énormes quantités d’émissions de carbone dans notre atmosphère – et elle n’est pas non plus la pire.

Selon des données récentes de Yard.com, de nombreux visages célèbres ont augmenté sans pitié leur empreinte carbone en utilisant des jets privés, alors que notre planète s’enfonce de plus en plus dans la crise.

Voici 10 célébrités qui ont accumulé les émissions de carbone les plus élevées de leur utilisation de jet privé.

10. Travis Scott

Ovidiu Hrubaru / Shutterstock

Jenner est peut-être celle qui est à blâmer, mais il s’avère que son partenaire, Travis Scott, est plus un « criminel climatique » qu’elle ne l’est.

Le temps de vol total de Scott en 2022 jusqu’à présent est déjà de 8 834 minutes ou près de 6 jours sur son jet privé.

Le trajet en avion moyen de cet homme n’est que de 7,31 miles, soit seulement 10 minutes en voiture. Scott a déjà accumulé 3033,3 tonnes de CO2e cette année.

9. Oprah Winfrey

Collection Everett / Shutterstock

La centrale électrique de la présentatrice américaine a déjà effectué 68 vols jusqu’à présent cette année sur son jet privé de 75 millions de dollars, créant 499 fois plus d’émissions de carbone que la personne moyenne.

Son vol le plus court jusqu’à présent cette année n’a duré que 14 minutes, mais dans l’intervalle, il a créé une tonne d’émissions de C02. Les émissions totales de carbone d’Oprah jusqu’à présent en 2022 ont été de 3 493,17 tonnes.

3. Marc Wahlberg

Mark Wahlberg est connu pour partager des photos sur son Instagram de lui sur son jet privé avec ses amis et sa marque de tequila, mais peut-être devrait-il reconsidérer les options de voyage. Émettre 3 735,2 tonnes de C02 cette année jusqu’à présent, c’est un peu trop.

Le temps de vol total pour cette seule année a été de 10 324 minutes, ce qui équivaut à peu près à passer plus d’une semaine dans les airs seuls.

4.Kim Kardashian

Kathy Hutchins/Shutterstock

Les Kardashian ne sont pas étrangères à un style de vie somptueux, mais il y a parfois des achats douteux pour lesquels chaque sœur dépense son argent.

Kim Kardashian n’a pas peur de montrer son jet somptueux ; à partir de cette année, son temps de voyage a émis 4268,5 tonnes de C02 avec un total de 57 vols actuellement, soit 609 fois plus que la personne moyenne émet en une seule année.

Le temps de vol moyen de la Kardashian est de 85 minutes pour un trajet moyen de 99,78 miles, alors que son vol le plus court jusqu’à présent n’était que de 23 minutes. Peut-être devrait-elle simplement se prélasser avec Pete pendant un moment ?

5.Steven Spielberg

Agence photo Featureflash/Shutterstock

On ne peut pas s’attendre à ce que le réalisateur légendaire Steven Spielberg accumule les émissions de carbone, mais il l’est. Le directeur, avec un total de 61 vols en 2022 jusqu’à présent, a rapporté 4 465 tonnes de C02.

Le temps de vol moyen de Spielberg est d’une heure et quarante-sept minutes.

Le temps total passé à voler sur son jet privé cette année a été de 12 341 minutes, 200 heures, soit environ neuf jours au total.

6. Blake Shelton

DFree/Shutterstock

Le chanteur country Blake Shelton a jusqu’à présent produit 4 495 tonnes de C02 cette année, passant 12 424 minutes dans les airs avec un total de 111 vols.

7. Une tige

Ovidiu Hrubaru/Shutterstock

L’ex de Jennifer Lopez, Alex Rodriguez, lui a valu une place sur cette liste avec un nombre d’émissions de 5 342,7 tonnes de C02 jusqu’à présent cette année. Sa durée moyenne de vol est d’environ 80 minutes par vol et avec 106 vols privés cette année, il doit peut-être rester au sol.

8. Jay-Z

Debby Wong / Shutterstock

Cette année, Jay-Z a accumulé 136 vols privés et passé près de deux semaines dans les nuages.

Son nombre d’émissions de C02 est de 6 981,3 tonnes jusqu’à présent en 2022, 997 fois plus que la personne moyenne.

9.Floyd Mayweather

Mayweather a accumulé un total de 7076,8 tonnes de C02 de ses vols privés jusqu’à présent en 2022.

Son nombre de vols est beaucoup plus élevé que toutes les autres célébrités de la liste, avec 177 vols privés effectués jusqu’à présent, soit environ 25 vols par mois – soit presque un vol par jour. Qu’est-ce qu’il fait pour voler tous les jours ? Faire l’épicerie ?

1.Taylor Swift

Jamie Lamor Thompson/Shutterstock

Jusqu’à présent, Taylor Swift a émis 8 293,54 tonnes de C02 cette année, avec un total de 170 vols à ce jour depuis le début de la nouvelle année. Swift a accumulé 22 934 minutes dans les airs, soit environ deux semaines au total.

Elle n’est pas en tournée pour le moment, alors pourquoi tout le temps de vol ? Son temps de vol moyen est de 80 minutes avec une moyenne de 139,36 miles par vol.

Kurtis Condra couvre les sujets de divertissement, d’actualité et d’intérêt humain pour YourTango. Il est également un poète basé à San Francisco, en Californie. Vous pouvez suivre son parcours poétique sur Instagram.