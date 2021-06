Célébrez votre style d’écoute unique avec l’expérience dans l’application Only You de Spotify — Spotify

Il y a plus de 356 millions d’utilisateurs sur Spotify qui savent que l’écoute est primordiale. Et avec plus de 70 millions de pistes et 2,6 millions de titres de podcast parmi lesquels choisir, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir, partager et apprécier, mais nous savons que personne n’écoute comme vous. Alors aujourd’hui, nous lançons Seulement vous, une campagne mondiale complète avec une expérience dans l’application et des listes de lecture personnalisées qui célèbrent cela.

Alors que vous devrez attendre quelques mois de plus pour Wrapped et les chansons et podcasts qui ont composé la bande originale de votre 2021, Only You consiste à célébrer la façon dont vous écoutez. Les fans peuvent se rendre sur Spotify.com/OnlyYou pour profiter d’une expérience partageable Wrapped-esque spécialement conçue pour eux.

Vous voulez tirer le meilleur parti de Only You ? Continuer à lire.

Partagez vos statistiques avec l’expérience in-app

À partir d’aujourd’hui, vous pouvez ouvrir votre application Spotify pour profiter de l’expérience in-app Only You. Prépare-toi pour: