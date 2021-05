Célébrez l’héritage de Paul McCartney avec une collection de timbres-poste

La carrière solo de Paul Mccartney il sera célébré avec une nouvelle collection de timbres British Royal Mail.

La collection a été réalisée en collaboration avec le membre de les Beatles, tandis que les timbres présenteront des œuvres d’art des albums solo de McCartney, y compris son album le plus récent, «McCartney III».

« Paul McCartney reste une figure incontournable au centre du rock et de la pop, un artiste dont l’héritage est immense, mais dont le travail continue de susciter l’attention populaire et la reconnaissance critique », a commenté le membre de la courrier Royal, David or.

« Cette livraison de timbres dédiés est un hommage approprié à l’un des musiciens emblématiques les plus acclamés et appréciés du Royaume-Uni. »

McCartney est le troisième artiste célébré par le Royal Mail avec une collection de timbres, après David Bowie avait le sien en 2017 et Elton John en 2019.