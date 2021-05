Célébrez le «Taco Moon» avec un taco gratuit de Taco Bell ce soir!

QAZQA Applique murale bleu avec télécommande LED incluse - Neon moon

Commandé en semaine avant 20h, livré le lendemain! Livraison et retour gratuits. Ampoule incluse:Ja Spécifications: Fonctions supplémentaires:Luminosité variable, cette lampe dispose d'un variateur. , Télécommande incluse, Cordon et prise inclus Une apparence vraiment cool pour voir cette applique Neon Moon! Totalement branché et moderne avec un clin d'œil à l'éclairage néon bien connu ... Multifonctionnel et à placer dans n'importe quel intérieur ou pépinière cool. Equipé d'une couleur gaie et d'une forme idem, qui seront appréciés au maximum par ces humeurs! Collection QAZQAx Silver blue! La lampe dimmable mesure 30 cm de haut et 21,5 cm de large. Vous pouvez l'allumer et l'éteindre via une télécommande, mais vous pouvez également l'obscurcir. Il donne 163 lumens et jusqu'à 50 000 heures de combustion via la LED non remplaçable. Obtenez ce eye-catcher à la maison maintenant et profitez d'un peu plus d'amour dans votre intérieur!