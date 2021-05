Célébrez l’anniversaire du prince Harry et de Meghan Markle avec leurs moments les plus aimants

Joyeux anniversaire au duc et à la duchesse de Sussex!

Le prince Harry, 36 ans, et l’ancienne Meghan Markle, 39 ans, célèbrent leur troisième anniversaire de mariage le 19 mai. Ils se sont mariés à la chapelle Saint-George du château de Windsor en 2018.

Joyeux anniversaire à ces tourtereaux! OWEN COOBAN / EPA

Il est prudent de dire que ces trois dernières années ont été mouvementées pour le couple royal, entre la naissance de leur premier enfant, Archie, l’annonce de leur deuxième bébé en route et, bien sûr, leur nouveau chapitre en Californie après leur démission en tant que membres supérieurs de la famille royale britannique.

Bien que la vie du couple ait définitivement changé, une chose est restée constante: leurs douces démonstrations d’affection l’un pour l’autre. Depuis qu’ils ont rendu public leur relation en 2017, il est clair qu’ils sont éperdument amoureux.

Leur romance s’est déroulée sur des photos les montrant se tenant la main et échangeant des regards aimants lors d’événements – ainsi que dans des moments où ils se sont défendus et ont défendu leurs valeurs face à un examen public sévère.

En l’honneur de leur anniversaire, voici un retour sur certains des moments les plus aimants du duc et de la duchesse et sur les douces choses qu’ils se sont dites au fil des ans.

‘Les étoiles étaient alignées’

La chimie entre Harry et Meghan était claire alors qu’ils partageaient les détails de leurs fiançailles dans une interview à la BBC à la fin de 2017. Le couple s’est tenu la main tout au long de l’interview alors qu’Harry décrivait comment il était tombé amoureux « si incroyablement rapidement ».

«(C’était) une sorte de confirmation pour moi que toutes les étoiles étaient alignées», a-t-il déclaré à l’époque. «Tout était parfait. C’était cette belle femme qui a littéralement trébuché et est tombée dans ma vie.

Meghan a également parlé avec amour en se rappelant comment son fiancé d’alors avait posé la question lors d’une nuit « confortable » à la maison alors qu’ils rôtissaient un poulet.

«C’était juste une surprise incroyable. C’était si doux et naturel et très romantique. Il s’est agenouillé », a-t-elle dit.

« En fait, je pouvais à peine vous laisser finir de proposer », a-t-elle poursuivi. « J’ai dit: ‘Puis-je dire oui maintenant?' »

Leur séance photo de fiançailles romantique

Le couple a célébré ses fiançailles lors d’une apparition devant les médias au palais de Kensington en novembre 2017.

Ils ont célébré leurs fiançailles lors d’une séance photo officielle au palais de Kensington. Chris Jackson / Getty Images

Lorsqu’on lui a demandé quand il savait que Meghan était « la bonne », Harry a rapidement répondu: « La première fois que nous nous sommes rencontrés. »

Ils ont également publié quelques photos de fiançailles romantiques, y compris cet instantané en noir et blanc qui révélait leur affection l’un pour l’autre, sans aucune trace de formalité.

Ils sont tellement amoureux! Palais de Kensington

Ils sont peut-être un couple royal, mais leurs photos de fiançailles franches et intimes ont rappelé à tout le monde qu’ils sont, avant tout, deux personnes amoureuses.

Les doux mots d’Harry à l’autel

Ils ont échangé des regards aimants tout au long de la cérémonie. AUJOURD’HUI

Le mariage du couple a été étroitement surveillé par des gens du monde entier, et sa liste d’invités parsemée de stars comprenait des personnalités comme Oprah Winfrey, George et Amal Clooney, ainsi que David et Victoria Beckham.

Mais malgré l’ampleur épique de la cérémonie et la frénésie médiatique qui l’a accompagnée, le duc et la duchesse ont réussi à partager des moments d’affection doux et privés tout au long de la journée.

Ils ont échangé des regards chaleureux lors de la cérémonie à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, et lorsque l’ancienne Meghan Markle est arrivée à l’autel, le prince a été vu en train de lui dire: « Tu as l’air incroyable. »

Juste tous leurs regards aimants

Il y a trop d’exemples pour nommer le duc et la duchesse étant généralement adorables ensemble. Chaque fois qu’ils apparaissent en public, leur affection les uns pour les autres est évidente, grâce à leur langage corporel aimant et à tous les doux regards et sourires qu’ils échangent.

Aww! Peter Nicholls / .

Ils ont partagé un moment si mignon lorsqu’ils ont assisté à un match de la MLB à Londres en 2019.

Ces sourires! Samir Hussein / WireImage

Ils se sont également rayonnés sur cette magnifique photo des Endeavour Fund Awards à Londres en mars 2020. C’était leur premier événement royal depuis l’annonce de leur plan de se retirer de la famille royale.

Présentation de bébé Archie

Le couple était tout sourire quand ils ont présenté leur premier enfant, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, au monde en mai 2019.

Bonjour Archie!

Après la naissance d’Archie, Harry a également jailli de l’expérience de devenir père – et de regarder sa femme devenir maman – dans une interview surprise devant la maison du couple à Frogmore Cottage.

« C’était incroyable. Absolument incroyable. Je suis incroyablement fier de ma femme », a-t-il déclaré. « Comme chaque père et parent le diraient jamais, votre bébé est absolument incroyable, mais cette petite chose est absolument à tomber par terre alors je suis juste aux anges. »

Harry défend Meghan

Le duc et la duchesse ont toujours été les plus féroces défenseurs l’un de l’autre. En 2016, alors qu’ils sortaient encore juste, Harry a publié une rare déclaration via son porte-parole condamnant les attaques de la presse raciste et sexiste contre Meghan.

«La semaine dernière, une ligne a été franchie», lit-on dans le communiqué du palais de Kensington. «Sa petite amie, Meghan Markle, a fait l’objet d’une vague d’abus et de harcèlement. Une partie de cela a été très publique – le dénigrement sur la première page d’un journal national; les nuances raciales des commentaires; et le sexisme et le racisme flagrants des trolls des médias sociaux et des commentaires d’articles sur le Web. »

Il semble que le couple se soutiendra toujours. Samir Hussein / WireImage

«(Le prince) sait que les commentateurs diront que c’est« le prix à payer »et que« tout cela fait partie du jeu ». Il n’est pas du tout d’accord », indique également le communiqué. « Ce n’est pas un jeu – c’est sa vie et la sienne. »

Harry a de nouveau défendu lui-même et sa femme en janvier 2020, lorsqu’il a parlé lors d’un événement de leur décision de se retirer de la famille royale.

Il a noté que sa femme «défend les mêmes valeurs que moi» et que «c’est la même femme dont je suis tombé amoureux».

« Une fois que Meghan et moi nous sommes mariés, nous étions excités, nous étions pleins d’espoir et nous étions là pour servir », a-t-il poursuivi. « Pour ces raisons, cela m’apporte une grande tristesse qu’il en soit arrivé là. »

« C’était tellement de mois de discussions après tant d’années de défis », a-t-il ajouté. « Et je sais que je n’ai pas toujours bien fait les choses, mais comme cela se passe, il n’y avait vraiment pas d’autre option. »

Une autre douce annonce de grossesse

Le couple royal a fait fondre les cœurs avec une belle photo célébrant la deuxième grossesse de la duchesse.

Le couple avait l’air détendu et plus amoureux que jamais lorsqu’ils ont annoncé qu’ils attendaient un bébé non. 2. Misan Harriman

Semblable à leur photo de fiançailles en noir et blanc, cette image a capturé le couple dans un moment doux et franc, avec Harry assis pieds nus dans l’herbe et la duchesse reposant sa tête sur ses genoux et berçant sa bosse de bébé.

« Avec l’arbre de vie derrière eux et le jardin représentant la fertilité, la vie et le progrès, ils n’avaient besoin d’aucune direction, car ils sont, et ont toujours été, en train de valser la vie ensemble comme des âmes sœurs absolues », a déclaré le photographe Misan Harriman dans une interview avec British Vogue.

‘L’amour gagne toujours’

Le duc et la duchesse ont terminé 2020 avec un message d’espoir et d’optimisme, unissant leurs forces pour un podcast de vacances honorant les travailleurs de la santé et toutes les personnes touchées par la pandémie.

« De notre part, je dirai que peu importe ce que la vie vous réserve, faites-nous confiance quand nous disons que l’amour gagne », a déclaré Meghan pendant le podcast.

« L’amour gagne toujours, » acquiesça Harry.