Célébrez la Saint-Valentin avec ces 3 films Prime Video romantiques

Spoiler vous propose trois films Prime Video originaux à regarder avec votre partenaire ou comme vous le souhaitez et pour célébrer la Saint-Valentin. Attentif!

Il Jour de la Saint Valentin Il est célébré comme une commémoration des bonnes actions accomplies par ce saint de Rome qui, selon la légende, a épousé des soldats avec leurs femmes dans les cachots de la prison jusqu’à ce que l’empereur Claudius II découvre cette situation et, en raison de pressions extérieures, décide d’exécuter ce bien. l’homme l’homme qui commence le mythe et la célébration subséquente de la Jour des amoureux le 14 février.

Êtes-vous un romantique qui ne sait pas comment célébrer cette date avec votre partenaire ? spoilers Il a une bonne proposition pour vous. Nous avons trouvé trois films originaux dans le catalogue de Première vidéo avec lequel vous pourrez profiter de cette date spéciale, tomber amoureux de ces histoires pleines de passion et d’émotion pendant que vous vivez vous-même votre lien en partageant ces films en toute sécurité confortablement installé dans un fauteuil ou un lit en serrant la personne que vous aimez.

.3. Quelqu’un que je connaissais

Lors d’un voyage dans sa ville natale, la bourreau de travail Ellie se souvient de son premier amour Sean et commence à remettre en question la personne qu’elle est devenue au fil du temps. Les choses deviennent encore plus confuses lorsqu’il rencontre la fiancée de son ex-partenaire, Cassidy, qui lui rappelle remarquablement la personne qu’elle était à l’époque.

.2. Heureux de vous revoir

Quand Sheila et Gary se rencontrent, c’est le coup de foudre… mais leur rencontre magique n’était pas du tout le destin. Sheila a voyagé dans une machine à voyager dans le temps et ce couple tombe amoureux encore et encore. Cependant, lorsque cette nuit de rêve ne suffit plus, Sheila voyage dans le temps pour faire de Gary l’homme parfait et vivre un lien imbattable.

.1. Une question de foi

Cette comédie romantique est l’histoire de deux inconnus qui croient en l’amour mais qui semblent ne jamais trouver son vrai sens. Dans une tournure des événements, le destin les jette l’un sur l’autre lors d’un réveillon du Nouvel An turbulent qui se termine à la fois dans la comédie et le chaos. Êtes-vous prêt à retomber amoureux et à vivre les conséquences de ce sentiment ?

