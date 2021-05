Célébrez la réunion des «  amis  » avec le quiz sur les données musicales de Spotify – Spotify

Le casting de la sitcom emblématique des années 90 et 00 Amis se remettent ensemble. Ce sont les retrouvailles que les fans du monde entier attendent depuis que le groupe de six a arrêté de visiter Central Perk il y a 17 ans.

Les 10 saisons de l’émission ont été remplies de rires, de larmes et de phrases légendaires qui ont captivé un public mondial. En prévision des retrouvailles, Spotify a jeté un coup d’œil à certains Amis données musicales. Il s’avère que les flux liés à l’émission sont à la hausse, prouvant que les auditeurs ne peuvent pas être plus excité. Répondez à notre quiz ci-dessous pour savoir comment les fans se connectent à l’émission via la musique sur Spotify.