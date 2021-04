Célébrez la journée «  Alien  » 2021 avec des costumes Xenomorph rares et d’autres accessoires mis aux enchères

Juste comme Le 4 mai pour « Star Wars » (4 mai) et maintenant Premier jour de contact pour « Star Trek » (5 avril), la franchise « Alien » a également assigné une date de calendrier ténue pour commercialiser de nouvelles marchandises et rendre publiques toutes les nouvelles annonces importantes.

La date choisie est le 26 avril (4-26) et l’association est la planète anciennement désignée comme LV-426 dans la suite épique de 1986 « Aliens ». C’est bien sûr la même planète que le vaisseau spatial extraterrestre abandonné est découvert dans le film original de 1979 « Alien », donc c’est assez important dans la chronologie de l’histoire.

A cette date dans le passé par exemple, Reebok a réédité son « Aliens » Baskets Stomper , mais cette année, il y a une vente aux enchères de deux jours d’extravagance hollywoodienne qui comprend un certain nombre d’accessoires utilisés à l’écran de la saga «Alien», ainsi que des éléments de «Independence Day», «Starship Troopers» et «Predator».

Le prototype de xénomorphe réalisé pour le thriller épique de science-fiction de 1979 « Alien » est assez différent de la version finale utilisée dans le film. (Crédit d’image: Julien’s Auctions)

L’événement de deux jours commence en fait le 28 avril et a lieu à Ventes aux enchères de Julien à Beverly Hills, Californie. La vedette du spectacle est probablement un prototype original de costume de xénomorphe translucide (connu sous le nom de « Big Chap ») conçu par l’artiste et sculpteur surréaliste HR Giger pour « Alien » de Ridley Scott.

Selon la description officielle, le costume était perdu depuis longtemps et aurait été détruit. C’était un prototype de test conçu, développé, sculpté et fabriqué par Giger, qui a remporté un Oscar pour son travail sur «Alien».

Il a été créé pour examen par le réalisateur Ridley Scott au cours des premières étapes de la pré-production sur « Alien » lorsque la combinaison de créature Xenomorph a été proposée pour être en grande partie translucide. Des tests complets d’éclairage et de caméra ont été menés par l’équipe de pré-production pour démontrer le potentiel. Cependant, le costume final non translucide était ce qui a été vu à l’écran. Selon Julien’s Auctions, ce « costume extraordinaire est maintenant considéré comme l’artefact le plus rare et le plus insaisissable de la franchise cinématographique » Alien « . »

L’attrait de ‘Alien’: Plus de 40 ans plus tard, c’est toujours l’un des meilleurs films de science-fiction de tous les temps

Sigourney Weaver a joué une version clonée de l’officier Ellen Ripley dans «Alien: Resurrection». (Crédit d’image: Julien’s Auctions / 20th Century Fox)

Les pièces restantes ont été soigneusement construites sur un mannequin personnalisé complet avec des pièces de reproduction pulvérisées aux amandes, des pièces originales conçues pour compléter l’affichage et préserver toutes les pièces et pièces, minutieusement restaurées par Tom Spina Designs. Il devrait se vendre entre 40 000 € et 60 000 €.

« Les musées sont de gros acheteurs dans notre monde parce que nous vendons des objets sexy, des objets en trois dimensions vers lesquels les gens gravitent, et les gens passeront par les portes d’un musée ou d’un lieu d’affaires qui présente des objets comme celui-ci », Martin Nolan , directeur exécutif de Julien’s Auctions, a déclaré à 45secondes.fr.

« Et puis il y a les fans, en particulier ceux qui ont une valeur nette élevée, avec un revenu disponible. Ils sont à un stade de leur carrière où ils peuvent avoir les moyens. Si vous vous souvenez de l’impression que le film vous a laissée et continuez Depuis 40 ans, il est maintenant possible de posséder quelque chose d’aussi incroyable que celui-ci. Et dans les années à venir, vous pourrez probablement faire demi-tour et vendre ce produit plus cher que ce que vous avez payé aujourd’hui. Nous avons vu cela, cette tendance, c’est assez courant maintenant . «

Winona Ryder a joué un « auton » de deuxième génération nommé Call, un synthétique fabriqué par des synthétiques dans « Alien: Resurrection ». (Crédit d’image: Julien’s Auctions / 20th Century Fox)

Également à gagner, un costume original (pantalon, débardeur, veste, bottes de combat) porté par Sigourney Weaver de la troisième suite « Alien: Resurrection » réalisé par Jean-Pierre Jeunet en 1997. vendre entre 10 000 € et 20 000 €.

« C’est incroyable, si vous pensez à la façon dont, dans les années 1970 et même avant cela, vous avez pu récupérer des accessoires et même des pièces de décor dans les bennes à ordures derrière les grands studios. Debbie Reynolds, par exemple, a pu entrer et juste prendre des tas de trucs et les jeter à l’arrière de sa voiture. Cela a été considéré comme un coût supplémentaire inutile pour les studios de stocker ou même de vendre ces trucs, alors ils s’en sont juste débarrassés », a déclaré Nolan.

«Je pense que c’était probablement vers 1999 lorsque les gens ont commencé à prendre ce genre de choses au sérieux, quand il y a eu la première vente aux enchères de la propriété de Marilyn Monroe en octobre de cette année-là.

Il est bien connu que « Alien 3 » a eu des problèmes pendant la production, mais mis à part quelques défauts, c’est une suite sous-estimée de « Alien ». (Crédit d’image: Julien’s Auctions / 20th Century Fox)

Un autre article en vente de « Alien: Resurrection » est un film original de costume (combinaison de vol, gilet, soutien-gorge de sport, leggings et bottes) porté par Winona Ryder dans le rôle du personnage Call. C’était une « auton » de deuxième génération – des robots conçus par des robots. L’histoire raconte donc qu’ils étaient censés revitaliser l’industrie synthétique, mais ils l’ont enterrée à la place, car ils « n’aimaient pas qu’on leur dise quoi faire ». Par conséquent, le gouvernement a lancé un rappel, mais seul un très petit nombre s’est échappé et est resté caché. Le costume devrait rapporter entre 10 000 et 20 000 dollars.

Le dernier élément de la saga « Alien » est particulièrement intéressant; dans « Alien 3 », le xénomorphe est en fait basé sur un quadrupède comme il sort de l’estomac d’un pauvre chien. Cependant, l’extraterrestre le plus agile était en fait une combinaison d’un homme en costume pratique et d’une marionnette à tige filmée contre écran blues et optiquement composée dans les images en direct. Le costume a été créé par la société d’effets spéciaux Amalgamated Dynamics Inc, il était en fait porté par le fondateur de la société et les anciens de Stan Winston, Tom Woodruff Jr. On pense que c’est le seul costume xénomorphe complet du « Alien 3 » qui existe encore.

Il comprend une coque en fibre de verre, des protubérances d’épaule, une ardillon de queue et un body en mousse de latex avec des bottes et des gants. Il est équipé de tubes internes dans toute la mâchoire pour libérer la bave, ainsi que de câbles pour contrôler le casque et il devrait se vendre entre 40 000 € et 60 000 €.

L’inscription est obligatoire pour enchérir dans cette vente aux enchères en ligne et cela peut être fait en personne à l’exposition, ou en ligne avant la vente à la Site des ventes aux enchères de Julien pour enchérir par téléphone, par procuration ou en personne. Il y a quatre façons de soumissionner:

