Célébrer le Nouvel An lunaire comme une forme de résistance

Cette nouvelle année lunaire, je vais travailler.

Ce n’est pas trop différent du Nouvel An lunaire du passé: observé le premier jour de l’année pour les calendriers suivant les cycles lunaires de la lune, la date officielle du Nouvel An lunaire tombe généralement fin janvier ou début février – bien après la version du calendrier solaire du réveillon du nouvel an et du jour de l’an a commencé. (Étant chinois américain, notre calendrier suit un format luni-solaire, pas un format purement lunaire.)

Ayant grandi dans une banlieue à prédominance blanche de Seattle, loin du quartier chinois du centre-ville, le Nouvel An lunaire me semblait une bizarrerie que je ne pouvais pas vraiment expliquer. Mes pairs ne savaient pas pourquoi je n’étais pas disponible pour les jeux ou les groupes d’étude à cette date, surtout si cela tombait un jour de semaine (comme c’est le cas cette année – vendredi), et ce n’était certainement pas une excuse pour manquer l’école. À l’âge de huit ans, j’ai arrêté de parler de «nouvel an» parce que cela causait plus de confusion que toute sorte d ‘«échange interculturel» romantique, et j’évitais spécifiquement de mentionner les potlucks qui étaient habituels pour ma famille et la petite communauté chinoise que nous faisaient partie de.

Jenny Dorsey

Rétrospectivement, je peux voir qu’une partie de cela était une honte dans mon manque de vocabulaire sur ma propre culture – je trébuchais chaque fois que je devais expliquer comment un calendrier lunaire fonctionnait même – mais aussi un désir discret de garder cette petite partie de ma vie privé. Quand mes professeurs m’ont tiré de ma chaise pour parler à tout le monde du signe du zodiaque de l’année à venir – «Jenny! Quel signe de bon augure êtes-vous? » – Je me sentais comme un animal de démonstration, mis à disposition de mes pairs pour qu’ils piquent et piquent si cela leur convenait.

Lors de ces potlucks, cependant, les choses étaient différentes. Malgré tous mes grognements à propos de devoir m’habiller et d’être parfois forcé de jouer du violon pour des tantes et des oncles, ces célébrations multifamiliales étaient un lieu de liberté. Plus que tout, je pense avoir absorbé ce que mes parents ressentaient – pouvoir parler librement dans leur langue maternelle, manger toute une gamme de plats régionaux chinois (en particulier lorsque cela est permis par une compétition amicale entre tantes) et jouer au solitaire ou au mahjong. tout en pulvérisant des graines de tournesol. Leur langage corporel a changé pendant ces heures.

Jenny Dorsey

Au lieu d’évaluer comment s’intégrer au mieux dans le petit espace qui leur est alloué au travail – le petit scientifique de laboratoire, l’architecte de données avec l’accent – leurs corps se dilatèrent, leurs rires devinrent plus bruyants, leurs commentaires teintés de snark. Ma mère, qui aspirait à être écrivain avant d’accepter les sciences pour immigrer ici, nous a comblés d’une litanie de vocabulaire coloré – descripteurs fleuris de plats, récits détaillés de scènes de livres et de spectacles – qui dépassaient de loin ce que je pouvais comprendre. dans mon mandarin de niveau primaire. Mon père buvait du pi jiu et faisait des blagues pointues – des intermèdes hilarants dans ce cadre, mais perdus dans la traduction lorsqu’ils étaient racontés en anglais. Ma poitrine se gonfla un peu en les voyant de cette façon, en haussant les épaules avec désinvolture les étiquettes que les autres leur avaient projetées. Ma mère n’est pas «timide» ou «difficile à comprendre», vous n’êtes tout simplement pas aussi intelligente qu’elle, je pense, avec défi; mon père n’est pas «maladroit», vous ne pouvez pas comprendre son humour parce que vous ne parlez qu’une seule langue.

Je n’ai appelé aucune de ces «résistance», et cela n’a jamais été présenté sous un tel jour dans ma maison. Mais maintenant, alors que je m’adresse chaque année au Nouvel An lunaire pour les médias, je ne peux m’empêcher d’y penser de cette façon. Tout comme mon père est parfaitement clair sur le fait que chu yi, ou « premier de l’année », n’est dit qu’en référence au Nouvel An lunaire (jamais pour le 1er janvier), je résiste à offrir une version idéalisée de ma famille réunie autour d’une table faire des boulettes. La vérité est, pour autant que je me souvienne, que tout le monde dans ma maison a travaillé ce jour-là – ou du moins quand il a atterri un jour de semaine. Comme de nombreux aspects de notre identité, le Nouvel An lunaire a juste dû attendre: tout comme ma mère a rendu son célèbre liang fen quand elle est revenue à la maison, sentant le désinfectant pour les mains de laboratoire, je vais pincer mes boulettes après avoir terminé mes tâches habituelles et l’enseignement. classe.

Ce qui est satisfaisant cette année, cependant, c’est que mon travail sera pour ma propre entreprise. J’enseignerai une classe virtuelle pour mon organisation à but non lucratif, cuisinerai un plat nommé «Sauveurs» de notre série d’expositions Asiatique en Amérique et discuterai des implications du sauveurisme blanc et de la suprématie blanche avec notre petit groupe d’invités.

Autant certaines choses sont restées les mêmes – à savoir que le Nouvel An lunaire reste une fête non officielle – d’autres, heureusement, ont progressé.