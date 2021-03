Célébrer la Journée internationale de la femme avec notre nouvelle campagne: EQUAL – Spotify

Spotify se consacre toujours à l’autonomisation des femmes créatrices et à leur donner un endroit pour partager leur contenu avec le monde. Aujourd’hui, Journée internationale de la femme, nous sommes particulièrement ravis de lancer une nouvelle campagne, EQUAL, pour démontrer notre engagement à promouvoir l’équité pour les femmes dans l’audio et à célébrer leurs contributions mondiales. La campagne comprendra des partenariats, des activations, de nouvelles expériences de contenu et un soutien sur et hors plateforme aux niveaux local, régional et international. Enfin, il invitera également les utilisateurs à prendre activement le contrôle de leurs habitudes d’écoute, en s’assurant qu’ils incarnent davantage de créatrices, quel que soit le jour.

Support sur plateforme

Notre nouveau Moyeu EQUAL est une destination unique qui mettra en valeur le travail des femmes artistes et podcasteurs. Plus de 200 de nos meilleures listes de lecture, comme Les meilleurs succès du jour, Viva Latino, et Modus Mio, mettra en vedette des femmes sur la couverture. Spotify travaillera également avec des partenaires à but non lucratif tels que Girls Make Beats, She’s The Music, Sound Girls, GLAAD, Colour of Change, Women in Music et Women’s Audio Mission pour créer des listes de lecture spécialisées qui mettent en valeur les artistes qui façonnent l’avenir de la musique.

Nouvelle expérience de contenu

FEMME, un nouveau musique + discussion show, sortira des épisodes spéciaux pour la Journée internationale de la femme. Le contenu présente un groupe diversifié de créateurs, d’influenceurs et de personnalités culturelles discutant de sujets centrés sur les femmes, faisant des réflexions personnelles sur la musique qui les a inspirées et encourageant les auditeurs à diffuser plus de femmes également. Les invités incluent le producteur de disques et le DJ TOKiMONSTA, acteur et créateur de contenu Jenny Lorenzo, Spotify Laboratoires de dopage hôtes Titi Shodiya et Zakiya Whately, mannequin et influenceur Jazzmyne Robbins, et plus.

Initiatives hors plateforme

Spotify fait également des progrès hors de la plate-forme. Nous créons un nouveau conseil EQUAL sur invitation uniquement composé de 15 organisations du monde entier. Spotify fournira une subvention unique à chaque organisation, dans le but de trouver des moyens tangibles de rendre l’industrie audio plus équitable pour les créatrices.

Nous amplifierons également les créateurs sur les réseaux sociaux et au-delà. Cela comprend la mise en évidence des femmes artistes les plus diffusées et des podcasteurs les plus populaires du monde entier. Pour la musique, Taylor Swift prend la première place avec plus de 2,3 milliards de flux. Ariana Grande est le suivant, suivi de Dua Lipa. Parmi les autres artistes femmes les plus diffusées, citons Halsey, Karol G, et BLACKPINK.

En ce qui concerne les podcasts, Accro au crime, hébergé par Ashley Fleurs et Brit Prawat, est le podcast le plus populaire des femmes créatrices de podcast dans le monde. Le spectacle est suivi par Appelle son papade Alex Tonnelier. Parmi les autres créatrices de podcast féminines populaires, citons: Élise Hu, hôte de TED Talks Daily; et Karen Kilgariff et Géorgie Hardstark, hôtes de Mon meurtre préféré.