Célébration des 18 ans de The Legend Of Zelda: Wind Waker

Il Le 13 décembre était le 18e anniversaire de « The Legend of Zelda: The Wind Waker », avec le titre sorti en Japon dans Cube de jeu à cette date à 2002, pour cette raison, nous lui attribuons une note élevée pour célébrer l’anniversaire de ce joyau méconnu du monde des jeux vidéo.

« Le Wind Waker » a marqué un changement de direction pour la série, le jeu adoptant un style artistique plus caricatural. Il est devenu un favori des fans, et le joueurs célébrer leur anniversaire.

Les fans ont tweeté tout au long de la journée en partageant des illustrations et tatouages, demandant un nouveau port dudit jeu pour le Commutateur Nintendo.

Oui « La légende de Zelda: The Wind Waker » rejoint le Commutateur, cela pourrait être à travers le Console virtuelle en ligne, si vous ajoutez Cube de jeu pourrait également être relancé ou remasterisé pour Commutateur, qui a été la console mensuelle la plus vendue pendant deux années consécutives.

La franchise zelda dans un ensemble célébrera votre 35e anniversaire dans février, ce qui pourrait être une excellente nouvelle pour Zelda et Link.

Plus tôt cette année, Nintendo a reconditionné « Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy » pour lui « Super Mario 3D All-Stars » qui ne sera disponible que jusqu’au Mars 2021.