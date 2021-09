Cela se produira dans le prochain épisode de Secrets of a Marriage

Jessica Chastain et Oscar Isaac sont dans un grand moment professionnel : avec la première de Secrets d’un mariage, leurs noms sont rapidement devenus une tendance et l’illusion des fans de les voir jouer ensemble dans les prochains épisodes s’est notamment accrue. Dimanche dernier, la mini-série a atteint HBO Max et il s’est avéré être un contenu plus qu’intéressant grâce à l’approche de sujets tels que monogamie, amour et mariage.







Créé par Hagaï Lévi et basé sur la série suédoise classique de Ingmar bergman, cette fiction a pour protagonistes Vue déjà Jonathan. C’est une entrepreneure issue du monde de la technologie avec de nombreuses ambitions. Lui, un professeur de philosophie complaisant qui cherche à garder sa vie très calme. Le couple s’est rencontré à l’université et, après deux ans de fréquentation, s’est marié. Maintenant, ils sont mariés depuis dix ans et la tension entre eux – avec une fille entre eux – commence à grandir.

Il y aura cinq épisodes au total Scènes d’un mariage, comme on l’appelait à l’origine. Alerte spoil! Le premier d’entre eux a pris le titre Innocence et panique et a eu sa première le 12 septembre. Au cours de ce premier chapitre, Mira et Jonathan affrontent l’interview d’une étudiante qui prépare sa thèse et dont l’objet d’étude est les couples hétérosexuels et monogames.

Dimanche prochain sera diffusé le deuxième épisode de Secrets of a Marriage (HBO Max).



Après avoir revu son histoire et réfléchi, à la fin de la journée, le personnage de Jessica Chastain avoue être Enceinte et le chapitre se termine par l’avortement qu’ils décident de pratiquer. Une fin très émouvante pour n’être que le premier chapitre. Les adeptes de cette série commencent déjà à formuler des théories et imaginent sur les réseaux sociaux comment le épisode 2. Ici, nous vous disons ce que HBO Max a confirmé.

Écrit et réalisé entièrement par Hagai Levi, le prochain épisode dimanche 19 septembre Sera appelé Flic, et reviendra sûrement sur la question du polyamour qui est abordée lors de la première partie. Dans ce chapitre, Mira revient d’un voyage d’affaires avec une révélation bouleversante et doit se battre aux côtés de Jonathan pour gérer les secousses compliquées.