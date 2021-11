Cela se produira dans la prochaine saison d’Elite sur Netflix

Au 2018, Élite créé en Netflix comme l’un des grands paris espagnols de la plate-forme. Avec personnalités internationales et acteurs de Le vol d’argent, la série a rapidement réussi à s’imposer parmi les préférées du jeune public. Aujourd’hui avec quatre saisons publié sur le géant du streaming, il s’annonce bien différent et se prépare déjà nouvelles versions à partir de cette année. Ici, nous vous disons tout ce qui est connu jusqu’à présent!

Situé dans un lycée plus prestigieux, les étudiants commencent à vivre entourés de meurtres qu’ils les ont comme principaux suspects. Non seulement cela : en plus, des étudiants de différentes classes sociales commencent à forger des liens le plus conflictuel. Et bien sûr, relations de couple Ils ne tardent pas à devenir les protagonistes de scandales.

En ce sens, ils seront libérés au moins deux saisons de Élite d’ici en avant. Mais d’abord, un deuxième tranche de Élite : Histoires courtes. Ce jeudi le bande annonce Il a atteint les profils vérifiés de la série et automatiquement ses fidèles followers l’ont positionné parmi les tendances. Contrairement à la première partie, il s’agira d’un retombées thématique et, comme il arrivera en décembre de cette année, Noël sera son protagoniste. Découvrez la bande-annonce ici!

Pour savoir ce qui se passera dans la prochaine saison de Élite, il faut d’abord attendre la première de cette petite série. Le premier épisode, intitulé Philippe, Caye et Felipe, aura son lancement mercredi 15 décembre où le personnage doit être joué par Alex Monner. De même, la relation amoureuse entre les rôles de Pol Granch et Georgina Amorós combien les fans ont aimé lors du quatrième opus.

Le deuxième chapitre portera sur Samuel et Omar, personnages principaux depuis la première saison de Élite. Arrivera lundi 20 décembre avec Omar Ayuso et Itzan Escamilla accompagné par Claudia Salas dans la peau de Rebeka comme centre d’attention. Enfin, jeudi 23 décembre arriver à Patrick, inspiré par le personnage de Manu Ríos avec ses soeurs Mencía (Martina Cariddi) et Ari (Carla Díaz). Ce ne sera qu’en 2022 lorsque nous verrons la cinquième saison avec les ajouts de André Lamoglia et Valentina Zenere.

