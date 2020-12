Cela s’appelle Cyberwheel. Avez-vous déjà entendu parler du premier monocycle électrique Tesla?

Après tout, il y avait même quelque chose sur roues qui échappait à l’imagination du patron de Tesla, Elon Musk. Mais, non, disons, un travailleur qui, inspiré par Cybertruck, a décidé de créer … Cyberwheel.

Monocycle électrique, Cyberwheel s’est fait connaître via le site Web spécialisé EUC Guide, qui a publié la vidéo publiée sur une chaîne YouTube appelée Jimmy Chang. Ce, oui, le premier arrivé parle à son créateur de ce moyen de transport, nommé Wesley … et qui est lui-même ouvrier chez Tesla.

En fait, non seulement un employé, mais lui-même un passionné des produits Tesla, et en particulier des lignes du controversé Cybertruck, Wesley a décidé de créer son propre monocycle électrique, avec non seulement le nom, mais aussi les lignes, faisant clairement référence pour le ramassage de la marque Elon Musk.

La Cyberwheel

Né dans le sud de la Californie, Wesley a commencé avec un monocycle Monster V1 avec une roue de 22 pouces, puis a ajouté un moteur HB plus puissant (2000W), une batterie de plus grande capacité (84V) et un nouvel ensemble de pédales. En plus d’un nouveau système de contrôle, lui aussi, «importé» d’un Monster V3, auquel il a ajouté deux caméras étanches – l’une dirigée vers l’avant, l’autre vers l’arrière, toutes deux enregistrant sur une carte SD de 256 Go, capable pour économiser 12 heures d’enregistrement.

Quant à la conception du monocycle, c’est Wesley lui-même qui l’a fait, en utilisant l’outil ThinkerCAD pour le concevoir et, plus tard, des feuilles de plastique ABS liées chimiquement entre elles. Ce qui, garantit son créateur, a rendu Cyberwheel plus résistant.

LIRE TROP

Ce sera possible? Tesla prépare un nouveau look pour Cybertruck

Quant à la charge de la batterie, les contacts en bas, côté droit du monocycle, permettent une charge uniquement par contact, une fois placé dans son support. Aussi, pour des raisons de sécurité, le monocycle dispose d’un interrupteur photoélectrique pour couper le courant.

Cyberwheel dispose également de deux lumières LED de 10W comme forme d’éclairage pour le conducteur, de deux colonnes de 40W, de LED à l’intérieur de la roue et d’une entrée CC pour connecter tout équipement 12V. Tout cela, recouvert, sur le dessus, d’une éponge EVA, appliquée avec du ruban Scotchlite 3M. Avec la poignée réalisée dans un tube en polycarbonate.

Cependant et si vous êtes curieux de connaître ce nouveau véhicule Tesla, mais que ce n’est pas Tesla, regardez la vidéo et profitez de cette Cyberwheel. Après tout, qui nous dit que ce ne sera pas la prochaine proposition d’Elon Musk?…

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂