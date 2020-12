Cela ressemble à une blague, mais c’est pour de vrai. Nous avons déjà conduit la Citroën Ami

Comme programme de présentation internationale à la presse de la Citroën Ami il a été annulé en raison du covid-19, la marque française a emmené la voiture sur certains des principaux marchés européens et a invité des journalistes à la guider dans son habitat naturel: des villes bondées avec peu de places de parking.

Dans ce cas, cela a eu un grand impact auprès des «Berlinois», qui ont montré une tendance généralisée à sourire en voyant le cube électrique rouler: «C’est trop mignon!», A été le commentaire de deux élèves adolescents quand Citroën veut aider à répondre les problèmes de mobilité urbaine au XXIe siècle passèrent lentement devant lui.

En mouvement purement électrique, bien sûr, mais avec seulement 8 ch et une vitesse maximale de 45 km / h, ce qui signifie qu’il est homologué en Europe comme un véhicule L6e ou un «quadricycle léger». La même catégorie que Renault Twizy et eAixam, qui permet d’être conduit par des adolescents âgés de 14 ou 16 ans, selon les pays, après avoir obtenu la qualification appropriée grâce au même test utilisé pour les motos de 50 cm3.

7000 euros ou 19,99 euros / mois (x48)

L’idée d’une Isetta électrique française a son charme. Vraiment abordable – environ 7000 euros ou leasing mensuel à 19,99 euros / mois – il est toujours vendu en ligne et peuvent être retirés dans un magasin Fnac près de chez vous.

Il est extrêmement maniable: à 2,41 m de longueur, l’Ami est 28 cm plus court et 27 cm plus étroit que l’actuel Smart Fortwo et a un diamètre de braquage de 7,20 m, ce qui vaut de l’or dans une ville comme Berlin . Bien que moins performante que la Smart Fortwo à cet égard, elle est capable de tourner à 360 degrés en moins de 25 cm – le moteur arrière permet aux roues avant de tourner encore plus. La voiture allemande, cependant, n’est pas comparable, car elle a des valences beaucoup plus élevées et coûte presque quatre fois plus.

C’est une sorte de moyeu en polypropylène sur roues, complètement symétrique à l’extérieur (dans certaines situations, il faudra regarder une seconde fois pour voir si la voiture s’approche ou s’éloigne). Cela signifie que les panneaux de carrosserie sont les mêmes à l’avant et à l’arrière, tout comme les portes latérales, c’est pourquoi ils sont montés à l’envers. Le conducteur a une «porte suicide» – articulée à l’arrière – et le passager, une porte normale.

L’effet qu’elle provoque est amusant, mais l’explication de cette solution n’est pas un effet scénique lorsque les gens vont et viennent, mais plutôt une solution pour rendre la production et le coût global aussi bon marché que possible, ce qui a également conduit à déterminez qu’il n’y a qu’une seule couleur de carrosserie disponible (celle que vous voyez sur les photos). Quiconque souhaite un peu de personnalisation devrait demander à Citroën de lui envoyer une boîte d’éléments décoratifs pouvant être appliqués à l’intérieur comme à l’extérieur – sérieusement, les employés Citroën de l’usine marocaine de Kénitra n’ont pas le temps de fabriquer des voitures personnalisées.

Ce qui le rend plus adorable, c’est le croisement des gènes de l’Ami d’origine (une 2 CV améliorée produite 1,8 million de fois entre 1961 et 1978), avec ceux d’une citadine Noddy et d’une voiture dessinée par des enfants. quatre années.

Il est entraîné par le moteur de 8 ch précité (installé à l’avant, relié à une «transmission» d’un rapport par une courroie qui envoie la force aux roues avant) qui est alimenté par une batterie lithium-ion de 5,5 kWh, montée à l’arrière. L’autonomie est limitée à 70 km (selon WTMA, le World Motorcycle Test Cycle) et la batterie prend trois heures pour se recharger dans une prise domestique standard.

Le châssis est un tas de profilés en acier carrés et rectangulaires au-dessus desquels se trouvent les parties en plastique de l’intérieur et de la carrosserie. Au total, il y a un peu moins de 250 pièces dans ce véhicule simpliste qui pèse 485 kg, batteries incluses (60 kg de moins sans elles).

Un monde de simplicité

Pour guider la Citroën Ami, il vaut mieux oublier presque tout ce que l’on sait et même ce que l’on tient pour acquis dans une voiture, même en matière de confort résiduel et d’équipement de sécurité. Prêt? Ok… Donc l’Ami n’a pas de climatisation, verrouillage central des portes, airbag, ABS, feux de route, rétroviseur intérieur (regardez par-dessus votre épaule), radio, navigation (utilisez Google Maps de votre téléphone pour cela) , porte-bagages ou vitres électriques (vous ne pouvez pas monter ou descendre, il suffit d’ouvrir la moitié inférieure et de la tourner vers le haut, comme illustré sur la 2 CV).

Maintenant que nous savons à quoi (ne pas) nous attendre, il est temps de monter dans la voiture. Les deux sièges sont des structures en plastique très basiques, avec un coussin sur le siège et un à l’arrière, et même pas celui sur l’appui-tête – où vous frappez la nuque à plusieurs reprises car il n’y a presque pas de capacité d’amortissement dans cette «suspension».

Le siège passager est fixe et est positionné le plus en arrière possible afin qu’il y ait de la place pour un petit sac de cabine d’avion aux pieds. Et cela, avec d’autres espaces de stockage plus petits, est tout ce qu’il y a pour mettre les bagages.

Le conducteur a plus de chance et son siège se déplace d’avant en arrière pour faciliter l’accès à une position de conduite appropriée. La colonne de direction fixe intègre le tableau de bord monochrome et simple, qui affiche uniquement la vitesse, le niveau de batterie (autonomie restante) et la position de la transmission – Conduite (avant), neutre (neutre) ou marche arrière (marche arrière) à gauche du siège conducteur sur le plancher de la voiture. Et la qualité des plastiques s’associe à toute cette simplicité.

A présent, vous aurez remarqué que l’espace en hauteur est assez généreux, même pour les personnes de 1,90 m, mais la largeur déconseille à deux occupants anafadites d’utiliser la voiture en même temps: 114 cm de largeur intérieure signifie 16 cm de moins que à l’intérieur d’une Smart Fortwo ou 23 cm de moins qu’une Volkswagen up!. Il est bon d’accepter l’idée de se frotter occasionnellement le coude avec votre partenaire de voyage. Comme si nous n’en avions pas tous marre de la poignée de main de cette ère Covid-19 …

Ce serait bien d’avoir des commentaires plus positifs, non? Faisons le. La cabine lilliputienne est inondée de lumière à travers les grandes fenêtres, le pare-brise entièrement vertical permet également d’avoir une bonne vue sur le monde extérieur et le toit panoramique est l’un des rares luxes de l’Ami. Cependant, aussi agréable que cet aquarium est inondé de lumière, lorsque le soleil tombe directement, l’instrumentation d’aspect daté est difficile à lire.

Très climatisé

L’un des trois boutons du tableau de bord est celui sur lequel vous devez appuyer pour désembuer le pare-brise, mais il ne fonctionne qu’à une vitesse très élevée, peut-être pour vous tenir compagnie, car il n’y a pas de radio et il n’y a qu’une petite fente à travers le quel air est libéré, ce qui signifie qu’il n’atteint pas toute la surface du pare-brise. Et il vaut mieux ne pas se plaindre car la lunette arrière ne peut pas être dégivrée – utilisons cette énergie pour prendre un chiffon et le nettoyer …

Dans les pays plus chauds ou les jours d’été, l’intérieur de l’Ami se réchauffe rapidement et les fenêtres rabattables peuvent ne pas fournir une ventilation suffisante (attention à ne pas heurter les rétroviseurs extérieurs des années 1960 lors de leur ouverture ou de leur fermeture).

Une chose que cette mini-voiture biplace a plus que toute autre voiture moderne est le nombre de clés. Un pour ouvrir la porte et un pour démarrer le moteur. Claquez la porte (avec un son très cru), relâchez le gros levier de frein à main, appuyez sur l’accélérateur et… profitez de la balade!

Une électrique moins silencieuse

Après les premiers kilomètres, nous sommes certains que Citroën a renoncé à toute isolation phonique, mettant fin à l’idée que toute voiture électrique est silencieuse. Ce n’est pas. Vent, suspension (ok … similaire …), pneus et moteur, tout ce qui bouge produit un bruit qui peut donner l’impression d’être assis dans un vaisseau spatial Star Wars; tout fort et clair.

Mais avec le moteur à l’avant et la batterie à l’arrière, la Citroën Ami a une répartition de masse équilibrée et cela est utile car (avec la vitesse maximale très faible) elle permet d’éviter toute tendance à tourner dans les virages. Une faible puissance et un faible couple sont également essentiels pour éviter que les pneus ne patinent lorsque vous appuyez sur l’accélérateur, ce qui peut arriver dans les voitures électriques dans lesquelles le couple presque toujours élevé est fourni depuis un siège.

On peut dire la même chose du freinage: comme il n’y a pas d’ABS, il est bon que vous ne puissiez pas dépasser 45 km / h. Le volant fait ce qu’il doit – faire tourner les roues et envoyer l’Ami dans la direction souhaitée – et il va sans dire qu’il n’y a pas d’assistance, mais comme les pneus sont si fins, cela ne fait pas mal ici dans le monde.

Il est bon que la Citroën Ami puisse être complètement chargée dans n’importe quelle prise domestique 220 V en trois heures environ (il n’est pas possible de le faire dans une station de charge, du moins jusqu’à ce que l’adaptateur promis pour l’avenir existe). En revanche, il est désagréable que le câble de charge, qui est logé dans un compartiment derrière la porte passager, ne s’enroule pas comme s’il s’agissait d’un aspirateur, devant être poussé dans son espace à la main. Il est dommage que la batterie ne puisse pas être retirée de la voiture, car tout le monde n’a pas de prise devant la maison ou dans le garage.

Spécifications techniques

Citroën Ami Moteur électrique Position Avant transversal Type Synchrone (aimant permanent) Puissance 8 cv (6 kW) Binaire ND Tambours Type Lithium-ion Capacité 5,5 kWh Poids 60 kilogrammes Diffusion Traction Arrière Boîte de vitesses Boîte de vitesses (1 vitesse) Châssis Suspension FR: indépendant, MacPherson; TR: arbre de torsion Freins FR: disques; TR: Batterie Direction Sans assistance Diamètre de braquage 7,2 m Dimensions et capacités Comp. x Larg. x Alt. 2410 mm x 1395 mm x 1520 mm Longueur entre les axes ND Capacité de la valise Il n’y a pas roues 155/65 R14 Poids 485 kg (DIN) Versements et consommation Vitesse maximum 45 km / h (limité électroniquement) 0 à 45 km / h 10 s Consommation combinée 119 Wh / km Émissions de CO deux 0 g / km Autonomie combinée 70 km (cycle WMTA)

Auteurs: Joaquim Oliveira / Press-Inform