Cela ressemble à celui-ci. Aston Martin Valkyrie arrive plus tard cette année

Ce n’est pas facile. Le radical Aston Martin Valkyrie il aurait dû commencer à être livré à ses futurs propriétaires en 2019, mais pour l’instant … rien.

Le retard se justifie davantage par la période turbulente dans laquelle le constructeur britannique a duré une grande partie de 2019 et le premier trimestre de 2020, voire par la pandémie qui a suivi.

Une période qui s’est traduite non seulement par l’arrivée de nouveaux propriétaires – Lance Stroll, directeur de l’équipe Racing Point de Formule 1 – et d’un nouveau directeur exécutif, Tobias Moers, ancien directeur d’AMG.

Au cours de cette période plus trouble, des rumeurs sont arrivées selon lesquelles même Valkyrie risquerait de ne pas être libérée, après qu’Aston Martin ait pris du recul dans son entrée dans la nouvelle catégorie Hypercar du championnat WEC (World Endurance Champioship). Les évolutions de la réglementation sont à l’origine de cette décision, dans laquelle la catégorie LMH (Le Mans Hypercar) s’aligne davantage sur la nouvelle catégorie LMDh (Le Mans Daytona Hybrid).

Eh bien, après tant de tribulations, c’est Tobias Moers lui-même, directeur d’Aston Martin depuis le 1er août 2020, qui vient apaiser les esprits non seulement des futurs propriétaires de Valkyrie, mais aussi des fans de cette machine extraordinaire, l’une des plus radical pour être homologué pour la conduite sur la voie publique.

Dans une vidéo publiée par la marque britannique, Moers assure que les premières livraisons de la Valkyrie commenceront au milieu de cette année, c’est-à-dire au début de l’été.

Ce n’était pas seulement l’occasion d’informer publiquement les futurs propriétaires quand ils pourront s’asseoir et conduire leurs hypercars de près de trois millions d’euros, c’était aussi l’occasion pour le «patron» de conduire Valkyrie sur le circuit de Silverstone, au Royaume-Uni.

Une machine «folle»

Les spécifications sont encore difficiles à assimiler: a Atmosphérique V12 par Cosworth capable de faire plus de 11000 tr / min, tout en produisant plus de 1000 ch, auquel s’ajoute un moteur électrique qui élève la puissance maximale à 1160 ch et le couple jusqu’à 900 Nm.

Il existe des hypercars plus puissantes, mais aucune d’entre elles ne combine le nombre supplémentaire de chevaux avec aussi peu de masse que l’Aston Martin Valkyrie, estimée à 1100 kg – pratiquement la même chose qu’une modeste Mazda MX-5 2.0.

Hors de l’esprit brillant d’Adrian Newey, le «père» de tant de monoplaces victorieuses et dominantes en Formule 1 pour Williams, McLaren et Red Bull Racing, on s’attendrait à ce que l’aérodynamique soit un aspect crucial dans le développement des sports hyper britanniques. Regardez-le …

Le trajet de l’air est méticuleusement canalisé sur et sous le corps – via deux tunnels Venturi massifs – et il a également des éléments aérodynamiques actifs qui contribuent à produire plus de 1800 kg de appui, plus de 1,6 fois sa masse totale.

Pas étonnant les déclarations qui indiquent que vous pouvez suivre le LMP1 qui a maintenant été remis à neuf… Enfin, au moins dans sa version AMR, spécifique aux circuits, dont 25 unités seront faites qui rejoindront les 150 de la «normale» Aston Martin Valkyrie – « normal » n’a rien …