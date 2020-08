“Cela prendra quelques années”: Mel C promet une réunion aux Spice Girls

Les cinq Spice Girls seront-elles bientôt réunies sur une seule scène? En ce qui concerne Mel C, alias Sporty Spice, certainement. Mais avant que les fans ne s’excitent trop tôt, le joueur de 46 ans clarifie quelque chose.

La star des Spice Girls, Melanie Chisholm, a annoncé un autre retour du groupe féminin. Les Spice Girls étaient en contact, a déclaré Mel C lors d’une conférence de presse du Hamburg Reeperbahn Festival à Berlin. Les femmes ont même réussi à rencontrer les cinq, ce qui était un miracle. Dans l’état d’urgence de Corona en Grande-Bretagne, personne n’avait l’excuse de ne pas être là.

Le groupe veut être de nouveau ensemble. “Mais cela prendra quelques années.” Les Spice Girls étaient pour la dernière fois en tournée en 2019. Chisholm sortira un nouvel album en octobre intitulé “Melanie C”. Le projet de musique et l ‘«échec de l’école à la maison» de sa fille de onze ans l’ont tenue occupée en lock-out. Au cours de la période Corona, elle s’est également liée d’amitié avec les médias sociaux, avec lesquels elle entretenait une sorte de relation amour-haine. “Cela m’a vraiment aidé à rester en contact non seulement avec mes amis et ma famille, mais aussi avec les fans.”

Le chanteur britannique est membre du jury du Anchor Music Prize au Hamburg Reeperbahn Festival (16-19 septembre). Elle vient en tant que mélomane et supportrice de jeunes talents, a déclaré la jeune femme de 46 ans. Ses collègues du jury incluent le musicien de Seeed Frank Dellé et le modérateur Markus Kavka.

Le festival de club de quatre jours doit avoir lieu cette année sous une forme considérablement réduite en tant qu’événement décentralisé avec de nombreux petits concerts individuels. Les règles de distance et d’hygiène doivent être pleinement respectées, comme les organisateurs l’ont annoncé précédemment.