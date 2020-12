Cela pourrait être l’effondrement. Le président de Toyota critique la course au tramway

A l’heure où le marché, les constructeurs et le pouvoir politique semblent céder, sans condition, au véhicule électrique, Akio Toyoda, président de Toyota, assume ses inquiétudes face à cette nouvelle réalité. Même en défendant que la transition tant souhaitée peut aboutir à l’effondrement de l’industrie!

Leader du plus grand constructeur automobile au monde, qui fut aussi l’un des premiers constructeurs à contribuer à l’impulsion de la mobilité électrique, Akio Toyoda voit aujourd’hui, avec une certaine appréhension, l’intention des politiques d’interdire complètement les moteurs à combustion, pour ouvrir la voie à véhicules zéro émission.

S’exprimant lors d’une conférence de l’Association des constructeurs automobiles du Japon, dont il est président, le président de Toyota a commencé par rappeler que le Japon arriverait cet été sans électricité, si tous les véhicules du pays étaient électriques.

Au vu de la réalité actuelle, le passage à la mobilité électrique ne peut être une réalité, selon Toyoda, qu’à travers l’installation d’une infrastructure de recharge, dont la mise en œuvre devrait coûter entre 110,5 milliards et 293,2 milliards d’euros, cite le Wall Street Journal.

« Quand les politiciens viennent dire » Débarrassons-nous de toutes les voitures à essence! « , Comprennent-ils vraiment ce qu’ils disent? », A demandé Toyoda, s’assurant que si les décideurs décident vraiment d’aller de l’avant avec la fin des moteurs à combustion, «le modèle économique de l’industrie va certainement s’effondrer».

D’ailleurs, le président de Toyoda pointe même du doigt les politiciens japonais, rappelant que malgré le souci qu’ils disent avoir pour l’environnement, le Japon continue de produire l’essentiel de son électricité à partir du charbon et du gaz naturel. . Ce qui signifie que «plus nous fabriquons de véhicules électriques, plus la quantité de dioxyde de carbone produite est élevée».

La nouvelle génération de Toyota Mirai utilisant l’hydrogène

En dépit d’être l’un des pionniers dans la commercialisation de véhicules hybrides, électriques et même à hydrogène, Toyota a également été l’un des constructeurs les plus réticents face à la transition vers la mobilité exclusivement électrique. Bien que, plus récemment, le constructeur ait montré un peu plus de réceptivité à l’idée d’aller de l’avant avec la construction de nouveaux modèles zéro émission, à lancer dans les années à venir.

Incidemment, Toyota a même été distingué comme l’un des principaux fabricants dans le développement de batteries à semi-conducteurs, des rumeurs suggérant qu’il fera déjà un prototype avec cette technologie connu au cours de l’année prochaine.

