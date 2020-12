Cela pourrait être le prochain méchant de « Dragon Ball Super »

Dans le nouvel arc de « Dragon Ball Super », nous aurons comme ennemi possible un sujet appelé Granola, nous le savons puisque le prochain arc de la franchise sera appelé « Granola le survivant », et selon une nouvelle fuite, le l’apparence dudit personnage.

#DBSpoilers

Yunba demande à Jaco si 73 est vraiment détruit, puis il sourit parce que la patrouille galactique n’a pas vérifié si 73 est vraiment détruit. La scène se déplace vers les restes de 73 sur le champ de bataille, quelque chose / une sorte de pièces saute dans la tête de 73 et soudain ses yeux commencent à briller. pic.twitter.com/GoB9GfiBEL – DBHype (sauvegarde) (@ DbsHype1)

15 décembre 2020





Vous pourriez aussi être intéressé par: « Invasion secrète »: le prochain grand événement du MCU

L’arc de la prisonnier de la patrouille galactique Moro nous a tous laissés surpris par le dernier manga fuit, puisque comme nous avons pu observer le prisonnier que absorbé Moro afin d’adapter les pouvoirs, le nombre 73 ont survécu, ou du moins juste sa tête tandis que des parties de son corps sont reconstruites, ceci étant l’un des antagonistes possibles du nouvel arc.

N’oublions pas qu’il s’appellera « Granola le survivant » et on ne sait pas si ça pourrait être un allié ou un ennemi puisque ça pourrait être l’un des prisonniers qui libéré Moro au moment de la prise en charge à assez de prisonniers de la patrouille Galactica.

Le granola semble avoir une apparence commune, et on le trouvegrande ressemblance avec les personnages du spin-off de Dragon Ball Heroes que comme vous le savez et pour des raisons évidentes, ce n’est pas canon au sein de la franchise « Dragon Ball ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: « The Mandalorian »: cinq questions que la série doit résoudre

Quiconque devient le méchant du nouvel arc, nous sommes heureux que « Dragon Ball Super » continue ton émissions dans le manga, et nous attendons avec impatience une nouvelle adaptation manga de Toyotaro et Akira Toriyama à l’anime pour revivre les samedis de « Dragon Ball ».