Cela pourrait être le nom du casque de réalité mixte d’Apple

Le casque de réalité mixte tant attendu d’Apple va encore plus loin. Désormais, les lunettes de réalité augmentée et virtuelle ont peut-être un nom. Plusieurs dépôts de marque l’indiquent.

Une société écran liée à Apple a déposé un certain nombre de nouvelles marques, selon les rapports de Bloomberg. Les noms « Reality One », « Reality Pro » et « Reality Processor » suggèrent que le groupe technologique se prépare à entrer sur le marché de la réalité virtuelle.

Spéculations sur le nom du casque de réalité mixte

Dès juin de cette année, des rumeurs circulaient selon lesquelles Apple développait un casque correspondant avec des fonctions de réalité augmentée et virtuelle. Avec la révélation des noms déposés, la spéculation prend maintenant de l’ampleur.

Selon un article de 9to5mac, « Reality One » fait référence au fait qu’il s’agit du premier produit VR d’Apple. « Reality Pro » peut à son tour indiquer qu’il s’agira d’un produit à prix élevé qui n’est pas conçu pour un attrait de masse.

Apple prévoit-il deux versions ?

The Verge, quant à lui, soupçonne que le casque apparaîtra en deux versions, « Reality One » étant le modèle standard et « Reality Pro » étant une version plus puissante. « Reality Processor » fait référence au processeur intégré, qui est censé être une puce M2.

Cependant, il est convenu qu’Apple ne lancera pas le casque avant l’année prochaine. Une analyse de Ming-Chi Kuo a récemment supposé qu’il serait probablement présenté en janvier 2023.