Cela pourrait être la raison pour laquelle les iPhones n’incluront toujours pas l’USB-C

Les IPhones pourraient bientôt avoir un connecteur de charge magnétique.

Depuis un certain temps, Apple refuse de adopter le connecteur USB de type C pour charger vos appareils et maintenant nous savons déjà que la raison de cette posture est que ils développent leur propre chargeur magnétique.

Apple travaille sur un brevet pour remplacer le port Lightning

Selon un rapport de Patently Apple, l’Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO) a récemment accordé un brevet à Apple pour divers types de systèmes de charge magnétique qui pourrait être utilisé sur les iPhones et les iPads.

Malgré le fait que la recharge sans fil soit le pari principal des principaux fabricants de smartphones, le géant américain continue d’envisager connecteurs magnétiques comme une excellente alternative pour charger vos appareils via un câble.

Le premier connecteur magnétique intelligent utilisé par Apple était sur l’iPad et Il servait à connecter le clavier à la tablette.

Ce nouveau brevet du fabricant d’iPhone montre un connecteur qui comprend un point de contact intégré qui est capable de se connecter magnétiquement à un appareil pour le soutenir.

Ce nouveau port de chargement iPhone est conçu pour empêcher l’eau et la saleté d’y pénétrer.

Apple veut utiliser la technologie MagSafe que vous utilisez actuellement dans vos accessoires, pour créer un nouveau port de charge magnétique que nous facilite la connexion et la déconnexion du câble de charge.

Il y a quelques mois, le géant américain affirmait que le fait que l’Union européenne les oblige à utiliser l’USB-C nuirait aux consommateurs car une grande quantité de déchets électroniques serait générée et ils devraient acheter de nouveaux accessoires pour recharger leurs appareils.

Mais maintenant, avec ces nouvelles informations, nous pouvons supposer que la même chose qu’ils veulent éviter se produirait, A moins qu’ils ne décident d’inclure ces nouveaux chargeurs dans les boites des futurs iPhones.

