Cela pourrait être la grande surprise du Samsung Galaxy S23 : le chipset Snapdragon pour tout le monde ?

Partager

Selon certains rapports (auxquels on ne croit pas trop) en Corée du Sud, Samsung pourrait envisager la possibilité de lancer son Galaxy S23 uniquement avec des chipsets Qualcomm Snapdragon… Faites-le !

Samsung s’est plutôt bien comporté sur le marché du mobile ces derniers temps, même si la vérité est que à chaque présentation de votre famille vaisseau amiral on a toujours la même discussionet c’est que le géant sud-coréen insiste sur lancer son Galaxy S avec chipset Qualcomm dans certains pays nous laissant sur les principaux marchés internationaux avec la unités alimentées par leur SoC samsung exynos.

Cela ne devrait pas être si grave, surtout après que Samsung a adopté la technologie AMD Radeon pour ses GPU et a réussi à améliorer l’efficacité avec son Exynos 2200, bien qu’en réalité la plupart des utilisateurs préfèrent toujours les options Qualcomm qui, en outre, alimentent également exclusivement le Galaxy Z pliable. L’étrange stratégie de Samsung, oui…

Tout cela pourrait changer au cours du prochain exercice 2023, et c’est que selon les collègues de SamMobile, qui suivaient la piste d’analystes réputés tels que Ming-Chi Kuo en Corée du Sud, il semble que chez Samsung ils seraient désormais favorables à l’abandon de leurs puces Exynos pour lancer tous les Galaxy S23 avec Qualcomm Snapdragon 8 sur tous les marchés où ils seront disponibles au début de l’année prochaine.

La nouvelle n’est pas anodine car la rumeur courait depuis longtemps, et Kuo lui-même dit aussi que les Galaxy S23 ont déjà été vendus à 70% propulsés par Qualcommsauf pour la généralisation ceux commercialisés en Europe et dans le pays d’origine de Samsung, la Corée du Sudoù il est également disponible uniquement avec Exynos 2200.

Le plan de Samsung pour dépasser Apple : priorité absolue aux téléphones pliables ?

Les experts disent que Samsung est plus conscient maintenant, après avoir donné le grand pas avec les GPU Xclipse et l’architecture RDNA2 d’AMD que les solutions peuvent sembler très bonnes sur le papier, mais néanmoins nécessitent un soutien massif du dos pour les faire fonctionner correctement et de manière 100% satisfaisante.

Les ressources ne sont pas illimitées, et le développement de ces solutions intégrées pour mobile implique une dépense que Samsung aimerait détourner vers d’autres départements où la rentabilité et le rendement étaient plus élevés.

De plus, on dit que l’Exynos 2300 de 4 nanomètres que Samsung a dans le four n’est pas à la hauteur du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SM8550puisque ce dernier est basé sur la dernière lithographie 4 nanomètres de TSMC qui s’est avéré beaucoup plus efficace et puissant que celui de Samsung lui-même.

Il semble que Samsung soit conscient que son Exynos 2300 ne sera pas à la hauteur du Snapdragon 8 Gen 2 précisément à cause de la lithographie en 4 nanomètres de TSMC, cela n’a donc aucun sens de booster ses mobiles « phares » avec un processeur clairement inférieur.

Donc, inutile de continuer à insister sur un Exynos 2300 pour le Galaxy S23qui serait transmis à Qualcomm pour faire de la place à ce chipset de Samsung qui réduit les performances valoriser d’autres produits moins représentatifs mais aussi dans la partie noble du catalogue. Exynos sera-t-il le cœur de la Galaxy Tab S de 2023 ?

En tout cas, on a déjà vu Samsung annoncer qu’ils fabriquent déjà des puces en 3 nanomètres, et qu’ils sont aussi travailler sur une puce dédiée pour les smartphones Galaxymême si ni l’une ni l’autre technologie ne sera prête pour les smartphones sûrement avant 2025… Il va falloir être patient !

Samsung Galaxy S23 Ultra: filtré l’une des principales caractéristiques du nouveau fleuron de la marque coréenne

Rubriques connexes: Samsung

Partager

Nous sommes sur Google Actualités !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂