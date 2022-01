Cela pourrait être la date de sortie de Moon Knight sur Disney +

Chevalier de la lune C’est l’une des grandes surprises que vous avez en réserve Disney + pour les adeptes de merveille. L’histoire de Marc Spector, un mercenaire laissé pour mort et qui parvient à survivre grâce à un accord avec le dieu de la lune Khonshu, pour être l’avatar de la divinité sur Terre, est très attendue par le fandom qui a déjà démontré son enthousiasme. quand il s’agissait de parler de ce projet.

Protagonisée par Oscar Isaac, l’histoire présente un personnage aux caractéristiques tout à fait uniques, par exemple, les pouvoirs de Marc sont intensifiés grâce au cycle lunaire. De plus, le héros a un problème de multi-personnalité, ce qui ne manquera pas de poser un défi à l’interprète de Poe Dameron dans Guerres des étoiles. Chevalier de la lune C’est un combattant habile avec des connaissances dans différents styles d’arts martiaux qui font de lui un guerrier à craindre.

Moon Knight est proche de maintenant !

Selon la page Web Movie, la série Chevalier de la lune Il arriverait sur le service de streaming de la Maison de la souris en février prochain et dans très peu de temps il y aurait une bande-annonce prévisualisant les premiers détails de l’intrigue du programme. Le fandom sera sûrement plus qu’enthousiasmé par cette possibilité. La phase 4 de l’univers cinématographique Marvel est en surmultipliée.

Disney + déjà créé WandaVision, Le Faucon et Le Soldat de l’Hiver, Loki, Et si… ? Oui Oeil de faucon. En revanche, les titres suivants devraient arriver sur la plateforme cette année : Moon Knight, She-Hulk, Invasion secrète Oui Guerres d’armures. merveille développe son univers tant au cinéma qu’à la télévision et Kevin Feige il prévoit de continuer à croître à un rythme écrasant.

En ce sens, nous ne savons toujours pas quelle est la portée de Chevalier de la lune au sein de la plus grande franchise de l’histoire du cinéma et de la télévision. Ils disent que Charlie Cox apparaîtrait comme casse-cou dans l’émission de la même manière que vous l’avez fait dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison et soi-disant il le fera aussi dans She-hulk. Marc Spector a une place garantie dans le MCU et il reste peu pour voir l’émission avec Oscar Isaac.

