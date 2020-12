Cela n’en a pas l’air, mais cette Alfa Romeo 158 a plus de Mazda MX-5 que vous ne le pensez

La génération actuelle de Mazda MX-5 (ND) n’a peut-être même pas abouti à un modèle Alfa Romeo comme initialement prévu (nous avions la Fiat et l’Abarth 124 auparavant). Cependant, cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de MX-5 à «transformer» en modèles de la maison Transalpine. Un bon exemple de ceci est le trousse Comme 184 dont nous vous avons parlé aujourd’hui.

une trousse qui permet de transformer une Mazda MX-5 NB (deuxième génération) en une réplique très fidèle de l’Alfa Romeo 158, la première à remporter un titre mondial de Formule 1 en 1950, avec Giuseppe Farina à ses commandes. Comme si cela ne suffisait pas, c’était toujours l’une des voitures de course les plus réussies, puisqu’elle a frappé les circuits en 1938.

Limité (pour l’instant) à seulement 10 unités, ce trousse il a été créé par Ant Anstead, que vous connaissez peut-être grâce à des émissions de télévision comme les «Wheeler Dealers» ou «For the Love of Cars», et coûte 7499 € HT (environ 8360 €).

O trousse transformation

Pourquoi la désignation Type 184? Cela fait allusion au fait que le moteur de la Mazda MX-5 NB a une capacité de 1,8 l et quatre cylindres. Et c’est la même raison pour la dénomination de l’Alfa Romeo 158, c’est-à-dire un 1,5 l à huit cylindres.

O trousse qui «transforme» le MX-5 en 158 comprend un châssis tubulaire, des panneaux de carrosserie et jusqu’à quatre sorties d’échappement fonctionnelles (auxquelles s’ajoutent quatre autres «faux» pour imiter le look de l’Alfa Romeo 158 à huit cylindres). Vous pouvez également voir que les couvercles ont été créés pour que les disques de frein ressemblent à des tambours.

Comme vous pouvez le voir, la Mazda MX-5 utilise tous les composants mécaniques possibles pour donner vie à cette réplique de l’Alfa Romeo 158.

Compte tenu du résultat final très convaincant, la Type 184 est-elle un bon moyen de redonner vie à une MX-5 NB accidentée ou simplement de créer une voiture différente? Laissez-nous votre avis dans les commentaires.