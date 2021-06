Cela ne s’arrête pas là: Scarlet Witch continuera dans le MCU après Doctor Strange 2

WandaVision fasciné le public de la Univers cinématographique Marvel avec la suite de l’histoire d’amour de Wanda et la vision. Le couple a vécu des jours heureux à Westview jusqu’à ce qu’une sorcière tente de revendiquer le pouvoir de Wanda pour elle et la vérité éclata : Maximoff il contrôlait la réalité de sa ville, y compris celle de sa famille, par ses capacités.

Le deuil de la perte d’êtres chers dans le passé a conduit à Wanda pour créer une famille, voire deux fils avec des pouvoirs. A la fin de la série, Vue disparaît et les enfants aussi. La sorcière écarlate, comme on l’appelle maintenant, est laissée seule à la recherche de réponses pour reconquérir ceux qu’elle aime le plus. Suivant?

La sorcière écarlate continuera de vivre des histoires dans le MCU







L’information dit que la prochaine étape du personnage dans le MCU c’est Docteur Strange dans le multivers de la folie, qui réunira Elizabeth Olsen avec Benedict Cumberbatch. L’actrice n’a pas signé d’accord multi-projets avec la société de production, mais il est de notoriété publique qu’elle jouera un rôle important dans l’entrée de la Sorcier Suprême.

Kevin Feige, cerveau derrière merveille, déclaré: « Il y aura une évolution de l’intrigue. Probablement dans de nombreuses capacités différentes. C’est le premier endroit où l’histoire se poursuivra. Mais il y en aura d’autres« . Quelle sera la prochaine étape de Wanda dans le MCU? Sera-t-elle une méchante dans le film Docteur étrange? Les fans se posent beaucoup de questions sur le personnage.

Faire un peu de mémoire, Wanda et son frère Pietro étaient des méchants qui a répondu à Hydra d’abord et à Ultron plus tard. Pietro est mort en Sokovie et Wanda a rejoint les Avengers. Il est tombé amoureux de Vue qui est mort aux mains de Thanos. Puis il a perdu sa famille en WandaVision. L’arc de personnage était intense et il semble qu’il ait encore beaucoup d’émotions à vivre dedans MCU.