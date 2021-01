Cela ne ressemble pas à l’original: critiques après la première de The Winx Saga sur Netflix

Netflix a beaucoup misé sur une célèbre série animée, mais a décidé de la relooker. Première Destiny: La saga Winx, une série live-action basée sur l’émission italienne qui fait fureur depuis son lancement en 2004. Bien que son intention ait été célébrée dès le début, son lancement ce vendredi a soulevé des doutes: ils prétendent que cela ne ressemble en rien à l’émission originale. De quoi s’agit-il?

Il Winx Club est un dessin animé créé par Rai Fiction et Nickelodeon qui a connu de nombreuses adaptations au fil des ans. Le succès de la série a engendré une franchise internationale de jouets, livres, vêtements, jeux vidéo et trois films. Il compte actuellement huit saisons et 208 épisodes.

Critique de Destiny: la saga Winx sur Netflix

« Destiny: La saga Winx raconte le passage à l’âge adulte de cinq élèves fées d’Alfea, une école d’un autre monde. Là, ils doivent apprendre à maîtriser leurs pouvoirs magiques, ainsi qu’à gérer les amours, les rivalités et les monstres qui menacent de les détruire » , est le synopsis officiel de la série qui a débuté ce 22 janvier avec six chapitres et a Bloom, Stella, Musa, Aisha, Terra et Beatrix parmi votre équipe de fées. L’absence de Tecna est la plus marquante.

Je ne pardonne pas ce qu’ils ont fait à Stella, et sans une trace de Tecna ou Flora. Musa n’est pas une fée de la musique, mais ok, j’aime le changement. Mais bon, j’ai tout vu et je l’ai aimé. Bien sûr, mieux vaut le voir sachant que les Winx n’ont que le nom. Il a des vibrations «Shadowhunters». pic.twitter.com/GvnZ3LZk0e – ani ✨ (@babycurlss_)

22 janvier 2021





COMME LE WINX NE SE TRANSFORME PAS ET NE METTEZ PAS LEUR PUTON OUTFIS POUR COMBATTRE – narooaa ⚡️ (@naroamp)

22 janvier 2021





Et après avoir regardé toute la saison, je dois dire que j’ai été époustouflé. Je ne dis pas que c’est un chef-d’œuvre, mais il a juste assez de magie, d’amour, de comédie et de sexe pour le rendre addictif. Avec une intrigue pour rien Winx, ouvrez les portes d’un grand univers. S’ils savent comment le faire, bien sûr. pic.twitter.com/KwS6xwFVDU – Maya_Wazowski (@MayaWazowski)

22 janvier 2021





J’ai vu les 3ème et 4ème saisons quand j’avais des combinaisons Winx car ce sont celles qui semblent moins enfantines que celles qui en ont x) Maintenant, cette série est comme si je me sentais super violée en voyant à quel point les jolies et mignonnes Winx sont des filles normales qui parlent de sexe, je ne peux pas – Hane ⭐ (@Hanesinger)

22 janvier 2021





La première a été accueillie avec des doutes par les fans qui attendaient une production plus fidèle au programme original. En revanche, ceux qui étaient ouverts aux modifications ont fait l’éloge de la série et attendent déjà la deuxième saison. IMDB a été très élogieux et a donné une moyenne de 8,61 à ses chapitres.

Iginio Straffi, créateur de Destiny: The Winx Saga, a averti avant la première que la production Netflix était beaucoup plus sombre que l’original et qui était dédié aux spectateurs adultes. C’est pourquoi certains aspects de la version animée ont dû être supprimés ou modifiés pour donner une plus grande valeur à l’intrigue.