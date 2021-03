Cela fait 21 ans qu’Angelina Jolie et son frère James Haven se sont embrassés aux Oscars

Cela fait 21 ans qu’Angelina Jolie et son frère James Haven ont mis la langue dans leurs bras avec leur baiser sur le tapis rouge des Oscars en 2000.

Jolie, alors âgée de 24 ans, venait de remporter le gong de la meilleure actrice dans un second rôle pour son rôle dans Fille interrompue. Dans son discours d’acceptation, Jolie a déclaré: «Je suis surprise que personne ne se soit jamais évanoui ici.

«Je suis sous le choc, et je suis tellement amoureuse de mon frère en ce moment.

« Il m’a juste tenu et a dit qu’il m’aimait, et je sais qu’il est si heureux pour moi. Et, euh, merci pour ça. »