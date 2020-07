Cela fait 20 ans que nous avons mangé si peu de viande: la pandémie provoque une chute sans précédent

Combien de steaks avez-vous mangé dernièrement? Bien sûr, il y a des exceptions, mais les données de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) sont concluantes: le monde mange moins de viande qu’il y a des années.

En effet, une consommation de viande par habitant devrait baisser de 3% cette année, ce qui représenterait la plus forte baisse de ce segment depuis 2000. La pandémie a prolongé un phénomène singulier: en 2019, la production de viande a chuté par rapport à l’année précédente, quelque chose qui ne s’est pas produit depuis 1961, et la même chose devrait se produire en 2020. Jamais dans l’histoire il n’y a eu deux années consécutives de baisse de la production de viande, alors, que se passe-t-il?

On mange moins de viande en général, mais on n’arrête pas de manger de la viande de poulet

L’analyse approfondie de Bloomberg basée sur les données de l’ONU montre clairement comment la production mondiale diminue après une ligne montante presque constante.

La situation est inhabituelle et la pandémie COVID-19 a certainement beaucoup à faire, mais l’analyse détaillée de la situation conduit à d’autres conclusions. Bien que la FAO surveille 18 types de viande, mais en réalité trois sont absolument des protagonistes: le porc, le poulet et le bœuf. Tous trois ont représenté entre 85 et 88% de la production totale au cours des cinq dernières décennies.

Si la pertinence conjointe de ces trois types de viande n’a guère changé, leur rythme de production a changé. Alors qu’en 1965, ils mangeaient principalement du porc et du bœuf, aujourd’hui la distribution privilégie le poulet, qui a triplé sa consommation depuis 1961 et il est passé de 11% à 34% de toute la consommation.

Le porc a conservé sa pertinence, 35%, mais c’est le bœuf qui a vu son rôle de leader réduit, qui était de 39% en 1961 et 20% en 2018. Les courbes de consommation par habitant ne mentent pas non plus et montrent clairement que nous mangeons moins de bœuf qu’en 1961, mais nous mangeons beaucoup plus de porc et beaucoup plus de viande de poulet.

Le changement climatique et les «fausses» viandes posent un avenir avec de moins en moins de «vraie» viande

Il y a un effet intéressant et positif sur ce phénomène: la production de viande bovine a un impact particulièrement perceptible sur le changement climatique, et en fait les émissions de cette production sont environ 10 fois supérieures à celles de la production de porc ou de poulet. Pas seulement à cause des fermes, mais à cause du changement d’utilisation des terres (comme la déforestation).

En fait, le rapport de la FAO révèle que la production de viande bovine ne sera guère réduite en 2020. Si en 2018 elle était de 71,5 millions de tonnes et en 2019 de 72,6, elle devrait chuter à 72 millions de tonnes. tonnes en 2020 (0,8%). La baisse de la production est due à la viande de porc, qui devrait baisser de 8% par rapport à 2019 (de 109,8 à 101 millions de tonnes).

La raison de cette baisse spécifique est que cette production est concentrée dans les pays asiatiques, et nombre d’entre eux ont été affectés par la peste porcine africaine (PPA, également connu sous son acronyme en anglais, ASF, of African Swine Fever).

Ce type de viande et les autres ont été affectés de différentes manières par la pandémie COVID-19, qui a provoqué une interruption de travail dans les abattoirs et les usines de transformation. La fermeture des entreprises hôtelières pendant la pandémie n’a pas non plus contribué à augmenter la consommation, bien entendu.

Que réserve l’avenir? Selon les analystes, une baisse plus longue de la production et de la consommation de toutes sortes de viande, du moins à long terme. Prendre des mesures pour atténuer les effets du changement climatique aura certainement un impact sur la production, mais aussi l’intérêt croissant pour les protéines alternatives, c’est-à-dire les «fausses» viandes créées à partir de plantes.

Image | Unsplash Plus d’informations | FAO