Cela fait 17 ans que l’article 28 des conservateurs a été abrogé

Margaret Thatcher participant à la conférence du parti conservateur de 1997. (Jeff Overs / BBC News & Current Affairs via Getty)

Cela fait 17 ans aujourd’hui que la législation controversée et homophobe connue sous le nom de section 28, introduite sous Margaret Thatcher, a été abrogée.

La clause – un amendement à la loi de 1988 sur le gouvernement local – interdisait aux autorités locales et aux écoles de promouvoir l’homosexualité et a été proposée par le gouvernement Thatcher.

Le projet de loi a été qualifié de «toxique et régressif» par le chef adjoint des libéraux démocrates Ed Davey, qui a présenté la clause qui a conduit à son abrogation, et a déclaré RoseActualités que l’article 28 laissait les jeunes se sentir «seuls et vulnérables».

«Je suis fier d’avoir proposé la clause qui a aboli l’article 28 une fois pour toutes. Mais nous avons encore beaucoup à faire », a déclaré Davey.

«Des droits des trans à la lutte contre la discrimination persistante à laquelle est confrontée la communauté LGBT +: le combat est loin d’être terminé.»

L’article 28 a été introduit par Margaret Thatcher au milieu d’un sentiment anti-gay renouvelé suite à la montée du VIH / sida.

Plus de trois décennies se sont écoulées depuis que le gouvernement Thatcher a introduit la législation anti-LGBT +, mais son ombre plane toujours sur les écoles et les autorités locales du Royaume-Uni aujourd’hui.

La législation interdisait aux conseils de financer des livres, des pièces de théâtre, des brochures, des films ou d’autres matériels montrant des relations homosexuelles, tandis que les enseignants n’étaient pas autorisés à enseigner les relations homosexuelles dans les écoles.

Cette clause était la réponse vitriolique et traditionaliste du gouvernement conservateur aux appels à l’égalité des militants des droits des lesbiennes et des gais à la fin des années 1980.

Thatcher a capturé ces vues anti-gay venimeuses dans son discours tristement célèbre à la conférence du Parti conservateur de 1987, qui a été accueilli avec des applaudissements enthousiastes.

«Les enfants qui ont besoin d’apprendre à respecter les valeurs morales traditionnelles apprennent qu’ils ont le droit inaliénable d’être gay», a-t-elle déclaré. «Tous ces enfants sont trompés d’un bon départ dans la vie. Oui, triché.

Les militants LGBT + ont dénoncé la législation – mais le gouvernement n’a pas écouté.

Le jour où la clause a été adoptée à la Chambre des Lords, un groupe de lesbiennes est descendu en rappel à la Chambre des Lords en signe de protestation, faisant des émissions de nouvelles nationales.

La législation – si détestée, si vilipendée par les partisans de l’égalité LGBT + – a poussé 20 000 Mancuniens à descendre dans les rues de leur ville pour marcher contre elle. Cela a également incité Sir Ian McKellen à se déclarer gay.

L’article 28 a été introduit après une période difficile pour la communauté LGBT + au Royaume-Uni. Des progrès ont été accomplis, mais l’épidémie de VIH / sida a conduit à la diabolisation généralisée des hommes gais et bisexuels dans les années 80.

Le Parti conservateur a profité de ce sentiment anti-gay. À l’approche des élections générales de 1987, ils ont publié des affiches affirmant que le Parti travailliste voulait des livres favorables aux LGBT + comme Jeune, gay et fier et Le laitier est en route à lire dans les écoles.

En 1987, une enquête britannique sur les attitudes sociales a révélé que les trois quarts de la population pensaient que l’homosexualité était «toujours ou généralement mauvaise». Seulement 11 pour cent ont dit que ce n’était «jamais mal».

Juste avant les élections générales de 1987, le comte de Halsbury a présenté le Loi de 1986 sur le gouvernement local (amendement), également connu comme un acte visant à empêcher les autorités locales de promouvoir l’homosexualité.

Ce projet de loi a été adopté avec succès par la Chambre des lords et a même franchi la première étape en vue de devenir loi dans les communs, mais il n’est pas allé plus loin. L’article 28 n’était pas différent de la législation que le comte de Halsbury a tenté d’introduire.

La législation anti-LGBT + a laissé les enseignants peur d’aborder les questions LGBT + dans les écoles.

Peu de temps après la réélection des conservateurs, le député conservateur David Wilshire a proposé un amendement au nouveau projet de loi sur le gouvernement local – connu d’abord sous le nom de clause 27, puis sous le nom de célèbre clause 28 – basé sur le projet de loi du comte de Halsbury, qui a ensuite été adopté par le Parlement.

La nuit avant l’entrée en vigueur de l’article 28, un groupe de lesbiennes a pris d’assaut la BBC Actualités Six O’Clock en protestation.

Les effets de l’article 28 sont rapidement devenus apparents, certaines écoles et certains conseils ayant fermé les groupes de soutien pour les jeunes LGBTQ + – et de nombreux enseignants ont trop peur d’enseigner les relations entre personnes de même sexe.

La législation a finalement été abrogée en 2003 et David Cameron a présenté des excuses pour le tort qu’il avait fait en 2009 – mais malgré cela, ses implications se font toujours sentir très largement et l’enseignement des questions LGBT + reste un sujet tabou dans de nombreuses écoles.

Cette année, Thatcher a été interprété par l’icône queer Gillian Anderson dans la plus récente série de La Couronne. Cependant, prouvant que l’histoire horrible de la section 28 peut être trop facilement oubliée, la série a complètement ignoré la question.