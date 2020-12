Cela dit les critiques sur la troisième saison de Cobra Kai

La nouvelle saison de «Cobra Kai» est juste au coin de la rue et peut être vu sur le service de streaming Netflix. Bien que les deux premiers opus étaient en charge de YouTube Originals, la série est arrivée sur la plate-forme n ° 1 mondiale et a réussi à se développer dans différents pays, où elle a attiré plus de fans qu’auparavant.

La saison 3 nous emmènera instantanément après les événements que nous avons vus à la fin de la deuxième partie, où le combat entre Robby et Miguel, où il s’est terminé par un coup qui a failli lui coûter la vie. Avec cette situation, Johnny Lawrence et Daniel LaRusso Ils essaieront de mettre de côté leurs différences pour aider les jeunes tombés entre les mains de John Kreese, le premier sensei du dojo.

Cette troisième saison a déjà des cotes: 72% sur Metacritic et 96% sur les tomates pourries. C’est pourquoi vous avez déjà des commentaires d’experts, tels que Nick Allen: « Même avec ses défauts dans la saison trois, Cobra Kai a non seulement honoré la narration de Karate Kid, mais l’a doublé », bien que aussi Alan Sepinwall il a vu le côté négatif: «La tension entre les différents dojos est passée d’attirante à ridicule».







La plupart des journalistes ont donné le feu vert. Haut Peli: « Il revient parier fort comme un coup direct à la nostalgie, mais ne tombe pas dans les excès ». Gizmodo: « Il doit aller de mieux en mieux et la troisième saison le fait ». Slashfilm: « Cela semble frais, opportun et nécessaire ». Club AV: « Frappez avec suffisamment de rires et de rebondissements pour que vous reveniez dans son dojo ». Divertissement hebdomadaire: « L’un des redémarrages les plus intelligents de notre ère de nostalgie ».

+ Quand et où la saison 3 de Cobra Kai est-elle diffusée?

Les nouveaux épisodes de la série arriveront sur la plateforme de streaming Netflix ce Vendredi 1er janvier, et non le 8 comme prévu précédemment, puisqu’ils ont décidé de changer la date pour commencer l’année avec tout.