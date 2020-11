Cela devait arriver. Toyota GR Yaris sur la banque d’alimentation

Une bouffée d’air frais est le moins que l’on puisse dire sur le petit, mais excitant et dur Toyota GR Yaris. Sans aucun doute, l’une des machines les plus excitantes à être apparue en cette année troublée de 2020.

Cela rappelle les jours passés, lorsque plusieurs marques avaient d’authentiques catalogues spéciaux d’homologation, dans lesquels il semblait qu’il ne fallait pas plus que des autocollants avec des numéros sur les portes pour pouvoir participer à n’importe quel rallye – la GR Yaris est ce type de voiture. Les attentes autour de lui sont fortes et les premiers signes sont très prometteurs.

Mais le petit GR Yaris tient-il tout ce qu’il promet?

Après tout, nous parlons d’un moteur trois cylindres en ligne turbocompressé de 1618 cm3 qui annonce 261 ch et 360 Nm – ce n’est pas un peu exagéré pour le moteur, n’est-ce pas?

Rien de mieux que d’emmener la petite pompe dans une banque d’alimentation. C’est ce que l’on peut voir dans la vidéo de la chaîne NM2255 Car HD Videos, où une nouvelle Toyota GR Yaris est (bien) attachée et repose sur des rouleaux pour vérifier que les 261 ch sont tous là et sont recommandés.

Selon l’auteur de la vidéo, cette unité était nouvelle et complètement standard, avec l’observation supplémentaire que l’essence que le tri-cylindre consommait actuellement était de 98 octane.

Après tout, combien de chevaux cette GR Yaris a-t-elle?

À la fin du test et après une note décevante d’évasion – blâmez les réglementations sur le bruit – nous en obtenons des saines 278,1 ch et 367 Nm, 17 ch et 7 Nm de plus que les valeurs officielles.

Il est important de noter que ces valeurs sont pour le vilebrequin et non pour la roue comme il est normal de voir dans les banques d’alimentation. Les références «CEngHp» et «CEngTq» (respectivement puissance et couple) accompagnant les valeurs le confirment. En d’autres termes, c’est la banque de puissance elle-même qui convertit automatiquement la puissance mesurée au niveau de la roue – inférieure, en raison des pertes de transmission – en celle que le moteur charge vers le vilebrequin.

Quoi qu’il en soit, le petit tri-cylindrique semble avoir de la santé à donner et à vendre et nous attendons avec impatience le jour où nous pourrons mettre la main sur la Yaris GR et explorer son plein potentiel …