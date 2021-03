Cela devait arriver: le nouveau M4 Competition défie les RS 5 et C 63 S en course de dragsters

Le nouveau Compétition BMW M4 vient d’arriver, mais – juste comme il faut – il devrait affronter ses principaux rivaux, l’Audi RS 5 et la Mercedes-AMG C 63 S, dans un cadre presque obligatoire course de dragsters (test de démarrage).

Le nouveau M4 Competition est livré avec un six cylindres biturbo en ligne de 510 ch, la même puissance que le C 63 S, obtenu à partir d’un V8 biturbo beaucoup plus gros (4,0 l) et plus vocal. La RS 5, quant à elle, affiche un déficit de 60 ch (450 ch au total) par rapport aux autres, malgré que son V6 biturbo ait la même capacité de 3,0 l que le M4.

Cependant, la RS 5 est la seule à être équipée de quatre roues motrices, ce qui peut vous donner un avantage lors du démarrage initial. En commun, ils ont tous des boîtes de vitesses automatiques, huit vitesses chez BMW et Audi et neuf vitesses chez Mercedes-AMG.

LE course de dragsters, réalisé par le canal Throttle House, non seulement un test de démarrage arrêté, mais également un test de démarrage lancé (pour les niveler, sans que le nombre de roues motrices ou Launch Control n’interfère dans les résultats).

Comment la nouvelle BMW M4 Competition s’est-elle comportée lors de cette première rencontre avec ses rivaux habituels?