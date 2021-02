Cela commence par S et nous le voulons tous: le tweet Netflix devenu un mème

Les fans de Luis Miguel et de sa série ont reçu mardi la nouvelle que la deuxième saison arrivera le dimanche 18 avril et le service de streaming Netflix utilisé les médias sociaux pour le communiquer, mais la façon dont il a été écrit cela a été pris comme une blague et transformé en mème. Ne le manquez pas!

La plateforme a donné l’actualité sur Twitter avec les mots suivants: « Cela commence par S et nous le voulons tous. Deuxième saison de ‘Luis Miguel: la série’, disponible le 18 avril ». La publication a rapidement reçu des milliers de retweets et de likes, mais aussi des centaines de commentaires sont arrivés.

Dans la boîte de message, il y avait des mots dédiés à ce qui était annoncé, mais il y avait certains qui ont pris le poste en redoublant le pari dans un sens humoristique et divers mèmes ont été générés en fonction des intérêts de chacun, suivant le slogan: « Cela commence par S et nous le voulons tous ». Découvrez le meilleur!

Ça commence par S et on le veut tous: éducation sexuelle saison 3 – Noe González (@noelgddg)

Cela commence par S et nous le voulons tous … Sûrement plus de chapitres de One Piece – Léonard 1999 (@ Imagen_jpg1)

Cela commence par S et nous voulons TOUT … Stranger Things 4 s’il vous plaît – Alex Arevalo (@AlexdoxA)

« Sex Education saison 3 », « Sûrement plus de chapitres de One Piece », « Choses étranges 4 », « Ciel rouge », étaient certains des commentaires et à l’extérieur, ils ont pris la capture du tweet avec les mots et d’autres sont arrivés, tels que « Pour savoir qu’ils ont déposé votre salaire » ou « Abonnez-vous à HBO Max ».

Ce n’est pas la première fois qu’une viralisation est générée à partir d’un post Twitter sur Netflix, car quelque chose de similaire s’est produit lorsque le compte officiel a trollé les fans de la saga de ‘Harry Potter’ à l’époque, et il y a quelques semaines, il a joué une blague similaire aux adeptes de la série ‘Éducation sexuelle’.