Cela aurait été le Nokia N95 renouvelé avec Android qui n’a jamais vu le jour

Jouez au sale Nokia, car il le fait avec nos sentiments en récupérant des téléphones classiques comme le 3310 ou le 8110 du film Matrix … Et maintenant menaçant ce mythique Nokia N95 modernisé qui a finalement été jeté!

Le nouveau Nokia de HMD Global l’aime jouer avec son aura mythique et notre nostalgie, et c’est que les Nordiques ont découvert ce qu’il fallait faire refait de certains de ses mobiles les plus classiques tels que le Nokia 3310 et le Nokia 8110 de la saga Matrix est l’une des clés gagner en présence médiatique et réaliser de bons chiffres de vente avec des mobiles coupés a priori abordables.

Ils n’ont pas été les seuls à renaître dans l’ancien catalogue Nokia, et nous avons déjà vu un XpressMusic sous la forme de «téléphone multifonction», et ils ne seront pas les seuls car les Nokia 6300 et Nokia 8000 sont déjà dans le four, qui devrait arriver très bientôt, même si la vérité est que le constructeur européen a toujours le sujet de l’Android le plus moderne, et l’engagement pour un haut de gamme plus déterminé que de ne pas finir d’arriver.

Peut-être que ça n’aurait pas été une mauvaise idée remasteriser un téléphone aussi important pour Nokia que le N95, autrefois à la pointe du marché comme l’un des premiers smartphones avec SymbianOS, ce qui était à la tête de HMD Global selon GizmoChina, qui nous a présenté par la main de Juho Sarvikas, directeur produit chez HMD, les croquis de ce Nokia N95 moderne qui n’a jamais vu le jour mais que nous aurions certainement aimé essayer.

C’était le ‘refaire’ d’un mythique comme le Nokia N95, mais vous ne pourrez pas l’avoir!

Nul doute que le N95 était l’un des joyaux de l’âge d’or de Nokia, utilisant Symbian et servant d’embryon de ce qui allait suivre, sa caractéristique la plus importante était sa conception coulissante qui cachait un clavier alphanumérique physique et les commandes physiques pour la lecture multimédia.

C’était un appareil mythique, à tel point qu’un populaire youtuber comme Michael Fisher -AKA ‘M. Mobile ‘sur YouTube- a décidé de faire un reportage sur sa chaîne, quelque chose qui a incité HMD Global à reconnaître qu’ils étudiaient effectivement une réédition du modèle, envoyant à Michael un prototype de un Nokia N95 modernisé à vous de le tester:

Dans la vidéo le «nouveau» Nokia N95 illustré comme quelque chose comme un Nokia 3.4, avec une triple caméra et un lecteur d’empreintes digitales à l’arrière.

Rien de bien loin de ce à quoi on s’attend jusqu’à ce que l’on voit sa conception coulissante, ce qui nous permet d’avoir un grand haut-parleur avec audio Dolby ainsi qu’une caméra grand angle, une caméra ultra grand angle et un flash LED plus performant.

Dans ce prototype, en plus, il y a des surprises telles que l’anneau amovible autour du module de caméra arrière, qui peut être utilisé comme support de smartphone, permettant le Nokia N95 remasterisé pourrait être facilement pris en charge pour profiter de la musique, des appels vidéo ou de nos séries ou films préférés sur un écran de bureau.

Découvrez cette pièce géniale sur Nokia N95 de @theMrMobile! Nous avons examiné un remake de cette icône et également envisagé un concept de diapositive verticale, mais le problème majeur ici était que vous ne pouviez pas accéder aux caméras et au haut-parleur en même temps. Regardez le croquis. Qu’est-ce que tu ferais? https://t.co/uIHewym3YG pic.twitter.com/7WbUawT3ld – Juho Sarvikas (@sarvikas) 7 novembre 2020

Ça a l’air très intéressant, quelque chose de nouveau avec des idées rafraîchissantes ce qui, cependant, nous amène à une autre époque, bien que le même directeur produit mondial de HMD, Juko Sarvikas, nous ait déjà averti sur Twitter que cet appareil a finalement été rejeté, nous laissant voir également d’autres croquis et d’autres designs aussi la mer de curieux.

L’un des modèles étudiés montre un haut-parleur qui glisse dans le plan vertical, tandis que d’autres modèles révèlent mécanismes coulissants gauche et droit révéler les caméras avant ou un haut-parleur qui lui ressemble serait à nouveau le point central et la caractéristique distinctive de cette remasterisation.

Ce que Sarvikas n’a pas confirmé, c’est que le terminal a été abandonné pour un avenir encore incertain, surtout en connaissant le goût de Nokia pour faire appel aux classiques, il est donc possible qu’un jour nous voyons ce Nokia N95 sur la rampe de sortie, quelque chose que nous aimerons sans aucun doute.

Dans tous les cas, aussi on aimerait voir ce nouveau Nokia parier décidément sur un Android haut de gamme qui conserve ses caractéristiques, avec ce son différenciant et le Objectifs Zeiss sur votre appareil photo pour le meilleur multimédia et la meilleure expérience possible … Qui ne voudrait pas d’un Nokia comme celui-ci?

