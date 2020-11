Cela a été le grand changement physique de Noah Schnapp, Will dans Stranger Things

Parfois on est surpris quand on voit les acteurs qui donnent vie à nos personnages préférés sur les réseaux sociaux: ça pourrait bien être le cas de Noah Schnapp, qui joue Will byers dans Des choses plus étranges, qui selon sa dernière publication dans Instagram, il possède passé d’un jeune homme craintif et introverti à un adolescent qui a même sa propre ligne de vêtements avec lequel il n’a pas hésité à tenter sa chance en tant que modèle.

L’acteur Il ne se consacre plus seulement au mannequinat maintenant: le garçon est bien connu sur les réseaux sociaux pour être un vrai « gamer », et tous les deux par trois il donne de nombreux spectacles en direct avec ses jeux vidéo préférés dans lesquels il nous fait découvrir un Noah Schnapp très différent de celui où nous nous sommes rencontrés Des choses plus étranges. Quoi qu’il en soit, il est clair que cet interprète a grandi, et de quelle manière, et a jeté sa crinière mythique pour laisser une chevelure beaucoup plus courte et plus maniable. En outre, son image en général est beaucoup plus moderne que celle du personnage qui lui a permis de devenir célèbre.

Noah Schnapp, modèle de sa propre ligne de vêtements

Maintenant bien, on ne sait pas si ce changement de « look » affectera également le personnage de Will Byers, ou si les responsables de Des choses plus étranges ils décideront que Noé revenir à votre image précédente pour ne pas déconcerter les spectateurs de Netflix. Pour l’instant, il faudra attendre d’éclaircir cette question, car la série continue de rouler et il faudra encore découvrir ce que nous réserve la quatrième saison tant attendue.

