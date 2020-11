Cela a été la fin de Supernatural après 15 saisons

La série mettant en vedette Jensen Ackles et Jared Padalecki dit enfin au revoir après plus de 300 épisodes

Le CW tiré le Jeudi 19 novembre à sa plus longue série: Surnaturel, ou Surnaturel comme on l’appelle en Espagne, ferme l’histoire de la frères winchister avec une fin qui a été vue par 1,38 million de personnes en direct, plus tout ce qui reste à compter sur une base différée. Cela implique qu’il a été l’épisode le plus regardé de la saison 15, c’est pourquoi les fans de fiction de longue date sont revenus pour découvrir ce que les personnages principaux de ce drame surnaturel (jeu de mots) sont en réserve.

Cela a été la fin de Supernatural

le le chapitre commence avec Dean et Sam calmes: Ils ont été sans cas pendant un certain temps, même s’il est vrai que les événements récents lui ont rempli la tête de problèmes. C’est pourquoi l’apparition de ce qui sera leur dernier cas échappe à la réalité. Cette enquête se concentre sur deux hommes qui ont caché leur visage avec des crânes, terrifiants masques spéciaux avec lesquels ils ont enlevé une famille. On découvre enfin que les criminels sont des vampires et ils se consacrent à l’enlèvement d’enfants. À la tête du gang de ces vampires se trouve une jeune femme que nous avons vue lors de la première saison (via Date limite).

Une bataille commence ici qui se termine par doyen blessé mortellement: Il peut être secouru par son frère, qui le ramènerait à la vie, mais lui demande finalement de ne pas le faire et libère un discours très émouvant qui fera des fans du frères winchister. Après ça, Dean monte au paradis et rencontre sa famille; Sam Il essaie de reconstruire sa vie et, finalement, des années plus tard, il meurt avec son fils et retrouve son frère également au paradis. Y a-t-il de la place pour un retombées de Sam avec son descendant?

