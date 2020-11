CeeDee Lamb fait un candidat miraculeux pour la capture de l’année

CeeDee Lamb a réussi un touché miraculeux, dimanche, lors de la victoire 31-28 de l’équipe contre les Vikings du Minnesota, que beaucoup appellent la capture de l’année.

Hannah Foslien /

« NFL CATCH OF THE YEAR PAR CEEDEE LAMB TWISTING IN MIDAIR IN THE END ZONE POUR ACCROCHER UN LANCEMENT HORS-CIBLE D’ANDY DALTON ET TENIR COMME IL FRAPPE LE SOL DUR SUR SON DOS », a écrit Skip Bayless sur Twitter après la pièce.

Au deuxième et but au deuxième quart, Lamb a effectué un fondu à l’avant de la zone des buts et s’est tordu en arrière au milieu du disque pour mettre l’équipe 13-7. La pièce doit être vue pour être appréciée. NFL Next Gen Stats dit que Lamb n’avait que 0,62 verge de séparation avec le défenseur adverse, le moins pour un touché des Cowboys, cette saison.

Après le match, Lamb a atteint un total de 47 réceptions pour la saison, un nouveau record de franchise Cowboys pour un receveur recrue.

La victoire met les Cowboys à 3-7 et de nouveau en compétition pour la première place dans la NFC Est.

« C’est de ça qu’il s’agit », a déclaré l’entraîneur-chef Mike McCarthy après le match. « Croyez-moi, c’est formidable de gagner car c’est de cela qu’il s’agit. Il s’agit de gagner et notre équipe l’a mérité.

« Nous devons faire quelque chose avec cette victoire. Cela doit signifier quelque chose. »

