Cecotec Conga 7090: le nouvel aspirateur robot dispose d’une caméra et d’une intelligence artificielle pour détecter les objets

Cecotec ne s’arrête pas. Si fin octobre elle présentait le Conga 6090, la firme ne voulait pas laisser passer le mois de novembre sans lancer une version encore plus avancée: la Conga 7090. C’est leur modèle le plus haut de gamme et leur pari est sur le Intelligence artificielle 3Diana, capable de détecter et de reconnaître des objets.

Pour le moment l’entreprise n’a pas révélé le prix du nouveau robot, mais nous attendrons d’ajouter ces informations dès que nous les connaîtrons. Ce que nous savons, c’est que l’appareil peut être acheté à partir d’aujourd’hui via le site Web de la société valencienne. Présentations faites, apprenons à mieux vous connaître.

Un peu plus intelligent

À l’intérieur du nouvel aspirateur robot Cecotec, nous trouvons un processeur double quad core qui, selon les termes de l’entreprise, permet «des décisions de nettoyage de plus en plus intelligentes». L’intelligence artificielle s’appelle 3Diana et elle se nourrit des images capturées par le caméra frontale pour apprendre et détecter les objets lors des séances de nettoyage.

Le robot compare les images prises par la caméra avec une base de données, de sorte que « chaque nouvelle mise à jour du système améliore la version 3Diana, en fournissant de nouvelles images et fonctionnalités ». Ils assurent de l’entreprise que la confidentialité du système est « totale »car les informations sont traitées et supprimées instantanément.

Cette intelligence artificielle sert, par exemple, à détecter des objets comme, nous citons textuellement, « chaises, tapis, chaussures, chaussettes, câbles, tapis ou excréments », une fonction que nous connaissons déjà d’autres marques comme Roborock. De plus, il détecte lorsqu’il y a plus de cinq objets dans une pièce et, si tel est le cas, envoie une notification via l’application (éventuellement que l’utilisateur doit collecter) et examine la zone plus tard. Une autre fonction intéressante est Pet Protect, qui détecte la présence de chiens et de chats, crée une zone de sécurité autour d’eux et réduit le son pour ne pas les déranger.

Il sert non seulement à détecter des choses, mais aussi des surfaces. Le robot analyse l’environnement pour détecter les espaces et les types de sol et, de cette manière, nettoyer d’une manière ou d’une autre. Considérez, par exemple, qu’il détecte un tapis et augmente la puissance d’aspiration. De plus, nous pouvons créer des plans de nettoyage personnalisés en fonction du séjour directement depuis l’application.

La navigation est aux mains d’un système qui combine technologie laser, caméra RVB et capteurs qui sont dispersés dans tout le corps du robot, ce qui devrait se traduire par une plus grande précision et une plus grande rapidité de réponse. Comptez avec un retour automatique au système de base, de sorte que si la batterie reste, elle se recharge et reprend la session là où elle s’était arrêtée.

En termes de puissance, il a 10000 pascals, bien que cela dépendra du mode de performance que nous choisirons. Il est capable de balayer, récurer et aspirer simultanément, il dispose d’une brosse Jalisco (que nous avons déjà vue dans d’autres robots de la marque) et, par curiosité, ils ont mis en place un mouvement appelé Nettoyage final dont l’objectif est que le robot atteigne le base de chargement sans traces de poussière sur la brosse. Ils n’ont pas expliqué comment cela fonctionne exactement.

Versions et prix du Cecotec Conga 7090

Comme nous l’avons indiqué précédemment, Cecotec n’a pas divulgué le prix de l’appareil au moment où ces lignes sont écrites, mais nous serons en attente de mise à jour car nous connaissons les données. Notez que le robot aspirateur peut être acheté dès aujourd’hui sur le site Web de l’entreprise.