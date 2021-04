Cecotec Conga 3890: le nouvel aspirateur robot de Cecotec arrive en trois versions et avec 2300 pascals de puissance d’aspiration

Cecotec vient d’annoncer le lancement d’une nouvelle gamme de robots aspirateurs. A cette occasion, la société valencienne a lancé le nouveau Conga 3890 qui, comme à d’autres occasions, sont disponibles en trois versions: Vital, Titanium et Ultra.

Ils sont désormais disponibles pour un prix qui commence à 389 euros pour le modèle le plus basique et s’élève à 429 euros pour le modèle le plus puissant. Ce sont trois aspirateurs robots assez similaires, donc ci-dessous nous allons passer en revue ses caractéristiques et ses principales différences.

Fiche technique Cecotec Conga 3890

LA NAVIGATION iTech Laser 360 MODES DE NETTOYAGE dix CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE SOLIDES N / A CAPACITÉ DU RÉSERVOIR MIXTE N / A TAMBOURS 3 200 mAH AUTONOMIE 150 minutes TEMPS DE CHARGEMENT N / A FILTRES Filtre à haute efficacité NIVEAUX DE PUISSANCE N / A PUISSANCE D’ASPIRATION 2300 pascals NIVEAU D’ÉMISSION DE BRUIT MAXIMUM Jusqu’à 64 dB PROGRAMMABLE Oui TÉLÉCOMMANDE Oui (modèle Ultra) RETOUR AUTOMATIQUE À LA BASE DE CHARGE Oui CARTOGRAPHIE INTERACTIVE Oui APP POUR IOS ET ANDROID Oui LE PRIX Cecotec Conga 3890 Vital: 389 euros

Cecotec Conga 3890 Titane: 399 euros

Cecotec Conga 3890 Ultra: 429 euros

Petites différences dans le nouvel aspirateur robot de Cecotec

Les trois modèles partagent une grande partie des spécifications, donc avant de nous plonger dans les différences, qui ne sont pas nombreuses, passons en revue les similitudes. La série Cecotec Conga 3890 dispose d’un Système de cartographie laser iTech Laser 360, quelque chose que nous connaissons déjà d’autres modèles et est capable de balayer, aspirer, nettoyer et balayer le sol grâce au réservoir mixte. Il a une puissance d’aspiration allant jusqu’à 2300 pascals et, selon la marque, le bruit qu’il fait ne dépasse pas 64 dB.

Le robot dispose d’une brosse Jalisco, conçue pour collecter la plus petite saleté, et chargée de fonctions intelligentes. Parmi eux se démarquer Plan de chambre 2.0, qui est une navigation plus intelligente et permet à l’utilisateur de choisir le temps de nettoyage que le robot doit effectuer dans chaque pièce. Selon Cecotec, le robot peut gérer jusqu’à 50 plans de nettoyage.

La série Conga 3890 intègre 10 modes de nettoyage sélectionnable depuis l’application, le système Turbo Clean Carpet pour augmenter la puissance lors de la détection de tapis et la technologie Total Surface 2.0, qui permet de s’assurer que le robot nettoie toute la surface de la maison et que, s’il est à court de batterie, retourner seul à la base de chargement, recharger et reprendre le nettoyage d’où il est resté. En ce sens, quelque chose d’intéressant est le système de nettoyage final, un mouvement de nettoyage final qui empêche la brosse d’atteindre la base avec des traces de poussière.

En ce qui concerne la connectivité et la batterie, le Conga 3890 est compatible avec le WiFi et les assistants vocauxà savoir: Alexa et Google Assistant. Comme expliqué par Cecotec, leur nouvel aspirateur robot dispose d’une batterie de 14,8V et 3200 mAh, de quoi offrir une autonomie de 150 minutes dans des conditions optimales (sols durs avec peu de frottement et quantité modérée d’obstacles). Autrement dit, le chiffre final dépendra de chaque maison et des plans de nettoyage.

C’est ce que tous les modèles ont en commun, alors passons maintenant à différences. Le modèle Ultra a une télécommande, tandis que les autres n’en ont pas. Les modèles Ultra et Titanium ont deux réservoirs, un mixte et un solide, contrairement au Vital. Et enfin, le modèle Vital n’a pas le système BestFriend installé par défaut (il n’inclut pas les brosses nécessaires), bien qu’il puisse être acheté séparément.

Versions et prix du Cecotec Conga 3890

La nouvelle série Cecotec Conga 3890 Il peut être acheté à partir de maintenant sur le site Web de l’entreprise et, dans le cas du modèle Ultra, sur Amazon. Les prix sont les suivants:

Cecotec Conga 3890 Vital : 389 euros.

: 389 euros. Cecotec Conga 3890 Titane : 399 euros.

: 399 euros. Cecotec Conga 3890 Ultra: 429 euros