Cecotec Conga 1790 Vital, Titanium et Ultra: jusqu’à 2200 Pa d’aspiration pour les nouveaux robots aspirateurs Cecotec

Valencia Cecotec vient d’ajouter de nouveaux robots aspirateurs à son catalogue de produits. On parle du nouveau Conga 1790, une série qui comprend trois modèles: Vital, Titanium et Ultra. Les trois robots sont assez similaires les uns aux autres, les principales différences étant la puissance d’aspiration et la paroi magnétique qui n’est disponible que sur le Conga 1790 Ultra.

Les trois appareils peuvent être achetés maintenant sur le Web pour moins de 300 euros. Le Conga 1790 Vital vaut 259 euros, le Conga 1790 Titanium est de 269 euros et le Conga 1790 Ultra s’élève à 279 euros. Après les présentations, nous allons voir ce que proposent les nouveaux robots aspirateurs Cecotec.

Trois modèles chacun plus complet

Les trois appareils sont équipés de la technologie SmartGyro 3.0, une «nouvelle navigation soignée» qui cherche à optimiser le chemin emprunté par les robots pendant le nettoyage. Cela a aussi capteurs gyroscopiques, de proximité, anti-choc et anti-chute. De la même manière, les trois modèles sont capables de balayer, d’aspirer et de récurer simultanément.

Poursuivant les similitudes, les trois nouveaux robots Cecotec intègrent le système BestFriend Care, composé de deux brosses interchangeables: une brosse pour enlever les poils d’animaux et une brosse bi-matière pour les autres surfaces. Ils ont également une vadrouille TwinFloor et deux brosses latérales, une de chaque côté.

Comme presque tous les robots aspirateurs Cecotec, le Conga 1790 peut être géré et contrôlé via l’application. De là, vous pouvez choisir le mode de nettoyage, changer la programmation, modifier les niveaux de puissance d’aspiration et de récurage, accéder à l’historique de nettoyage, etc. Il convient de noter qu’ils sont compatibles avec Alexa et Google Assistant, ils peuvent donc être démarrés par la voix.

En termes de navigation, les trois robots peuvent cartographier notre maison pour créer une carte que nous pouvons voir depuis l’application. S’ils sont à court de batterie pendant le processus de nettoyage, ils pourront retourner à la base, recharger et terminer le nettoyage des zones restantes. En parlant de batterie, Cecotec explique que les Conga 1790 montent une batterie de 2600 mAh avec laquelle, dit-il, vous pouvez obtenir un autonomie jusqu’à 160 minutes.

Nous terminons les similitudes comme ceci, alors parlons des différences: puissance d’aspiration, fonctions et réservoirs. Le Conga 1790 Vital a une puissance d’aspiration de 1600 Pa, le modèle Titanium s’élève à 2220 Pa et l’Ultra partage les 2200 Pa du Titanium, mais ajoute un système pour créer murs virtuels qui empêchent le robot de pénétrer dans des zones indésirables. De plus, les modèles Titanium et Ultra ont deux réservoirs (poudre et mélange), de sorte que différentes routines de nettoyage peuvent être mises en place le même jour.

Versions et prix du Cecotec Conga 1790

Comme nous l’avons indiqué précédemment, le Cecotec Conga 1790 peut déjà être acheté sur le site Web du fabricant. Le Cecotec Conga 1790 Vital coûte 259 euros, le Cecotec Conga 1790 Titanium 269 euros et le Cecotec Conga 1790 Ultra 279 euros.