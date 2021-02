Cecil Hotel est actuellement fermé mais voici quand il rouvrira

L’Hôtel Cecil est-il fermé? L’hôtel a maintenant un nouveau nom (Stay On Main) et il est resté ouvert après la mort d’Elisa Lam.

Netflix vient de publier son dernier documentaire sur le crime sur le tristement célèbre hôtel de LA, le Cecil Hotel, et la mort mystérieuse d’Elisa Lam alors qu’elle y séjournait.

L’hôtel de 19 étages et de 700 chambres a ouvert ses portes en 1924. Après la Grande Dépression, le quartier dans lequel il se trouvait est devenu un lieu de refuge populaire pour les sans-abri et les professionnel (le) s du sexe, et l’hôtel autrefois prospère a sombré dans le déclin.

Avec des liens avec le tueur en série Richard Ramirez et une série de morts tragiques et mystérieuses dans le bâtiment (y compris Elisa Lam), l’hôtel est rapidement devenu tristement célèbre. En fait, cela a même servi d’inspiration pour histoire d’horreur américaine: Hôtel.

Malgré son passé hanté, les clients ont continué à rester à l’hôtel, car c’était un endroit abordable pour les touristes et les personnes qui avaient très peu d’argent, ou n’avaient aucun moyen de louer leur propre appartement, pour rester. Mais pouvez-vous quand même y rester? Est-il toujours ouvert aux affaires? Voici tout ce que vous devez savoir.

Pouvez-vous encore rester à l’hôtel Cecil?



Cecil Hotel est maintenant connu sous le nom de Stay On Main. Image: Netflix

L’hôtel Cecil est-il toujours ouvert?

À l’heure actuelle, l’hôtel Cecil n’est actuellement pas ouvert au public, car il est en cours de rénovation.

En 2011, le Cecil Hotel a été renommé et rebaptisé « Stay on Main ». Il est resté ouvert aux invités après la mort d’Elisa Lam en 2013.

En 2014, l’hôtel a été racheté par l’hôtelier Richard Born, qui en a déboursé 30 millions de dollars. Il a ensuite fermé en 2017 pour une refonte complète et il n’a pas encore rouvert.

Des plans de réaménagement complet de l’intérieur et de résolution des problèmes dans le bâtiment sont en cours, à côté d’une salle de sport, d’un salon et d’une piscine sur le toit. Les rénovations devraient être terminées à un moment donné en 2021, bien que le coronavirus ait pu retarder davantage le processus de rénovation.

Si le « Cecil Hotel » n’existe plus techniquement, le bâtiment demeure. Une fois les rénovations terminées, il rouvrira probablement au public. À l’heure actuelle, il n’y a pas de date précise à laquelle cela pourrait se produire.

Combien coûte Cecil Hotel / Stay On Main?

Avant sa fermeture, Stay On Main était un hôtel / auberge deux étoiles. Bien qu’il ait une histoire hantée, les critiques de l’hôtel disent qu’il est bien situé, qu’il propose un excellent service et un bon rapport qualité-prix.

Selon letsbookhotel.com, les tarifs de base des chambres pour l’auberge varient entre 36 € et 45 € par nuit.



Cecil Hotel: Est-il toujours ouvert et pouvez-vous y rester? Image: Netflix

Où se trouve l’hôtel Cecil?

Stay On Main, anciennement connu sous le nom de Cecil Hotel, est situé au 640 South Main Street, dans une partie du centre-ville de Los Angeles surnommée «Skid Row».

Une description sur le site Web de l’hôtel donne plus d’informations sur l’emplacement: « L’hôtel est situé dans le charmant quartier de Los Angeles, à quelques minutes de route du centre de conventions de Los Angeles. Le musée d’art contemporain est niché à 1 km. Les clients pourront profiter de plats de la cuisine américaine, française, européenne et italienne servis à Bottega Louie, qui est à environ 650 mètres. Le Cecil Hotel propose un excellent hébergement à proximité de The Reserve. «

Combien de morts sont survenus à l’hôtel Cecil?

Il y a eu 16 décès signalés qui se sont produits à l’hôtel Cecil, y compris la mort mystérieuse et tragique d’Elisa Lam.

L’hôtel a également des liens avec les tueurs en série Richard Ramirez et Jack Unterweger, qui seraient restés le même pendant leurs massacres.

La mort d’Elisa Lam a été la première mort survenue à l’hôtel en plus de 20 ans. Deux ans après son décès en 2015, le corps d’un homme de 28 ans a été retrouvé à l’extérieur de l’hôtel.

Aucun autre décès n’est survenu entre 2015 et 2017, lorsque l’hôtel a fermé pour rénovation.

