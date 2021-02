Ceci est le premier teaser de la nouvelle Skoda Fabia

Sur le marché depuis 2014, l’actuelle (et la troisième) génération de Skoda Fabia a déjà un remplacement en vue, avec son arrivée prévue pour le printemps.

Contrairement à la génération actuelle, qui est basée sur la plate-forme PQ26, la nouvelle génération de l’utilitaire tchèque partagera la plate-forme MQB A0 avec Kamiq et les «cousins» Volkswagen Polo et T-Cross ou SEAT Ibiza et Arona.

En ce qui concerne les moteurs, si rien n’a encore été confirmé, il n’est pas difficile de deviner qu’il héritera de ses «frères» et «cousins» les mêmes moteurs, concentrés autour du 3 cylindres de 1,0 l, avec et sans turbocompresseur. La transmission, en revanche, sera en charge d’une boîte de vitesses manuelle ou DSG à sept rapports.

Quant à la possibilité d’une Fabia diesel, avec le 1.6 TDI pratiquement rénové, il est peu probable qu’elle existe.

Van confirmé

Grâce à l’adoption de la plateforme MQB A0, la nouvelle Fabia a non seulement pu compter sur une série de nouvelles technologies mais a également vu la capacité du coffre à bagages augmenter (+50 litres) ainsi que l’espace de vie.

La version fourgon est également confirmée, avec la garantie donnée par le PDG de la marque, Thomas Schafer, qui a déclaré il y a quelques mois à Automotive News Europe: «Nous aurons à nouveau une version fourgon (…) c’est très important pour nous car cela souligne notre engagement. offrir une mobilité accessible et pratique dans les segments inférieurs ».

Pour vous donner une idée, depuis le lancement de la version van de Fabia en 2000, 1,5 million d’unités ont été vendues.