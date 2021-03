Ceci est le nouvel éditeur vidéo avancé pour Google Photos: fonctions et fonctionnalités

Le nouvel éditeur vidéo avancé de Google Photos aura 3 onglets principaux: « Recadrer », « Ajuster » et « Filtres ».

Une des applications Google le plus apprécié et utilisé par nous tous Dans notre quotidien, en dehors de Google Maps bien sûr, c’est Google Photos qui vient d’être intégré un éditeur vidéo complet dans l’outil de votre appareil mobile.

Comme nous pouvons le lire dans XDA-Developers, un utilisateur de Twitter et propriétaire d’un Google Pixel a partagé une vidéo avec toutes les fonctionnalités du nouvel éditeur vidéo de Google Photos.

J’ai trouvé une fonctionnalité cachée dans le Feature Drop de mars pour Pixel, l’éditeur vidéo tant attendu. @AndroidPolice @androidcentral @AndroidAuth pic.twitter.com/3U6l9sYktj – Andrew C (@ AndrewClarkin57) 10 mars 2021

Cet éditeur vidéo avancé comprend un grand nombre d’outils pour améliorer nos vidéos, ce qui nous permettra de les couper, changer leur perspective, stabilisez-les et appliquez-leur une bonne quantité de filtres.

De plus, cet éditeur dispose d’une série de paramètres qui nous aideront à ajuster luminosité, contraste, saturation et chaleur des vidéos.

Pour utiliser ce nouvel éditeur vidéo avancé, il suffit d’ouvrir un clip depuis Google Photos et de cliquer sur le bouton « Éditer », une fois que cela est fait, nous pouvons accéder à la nouvelle interface d’édition qui comprend trois onglets principaux pour nous aider recadrer, ajuster et ajouter des filtres à nos vidéos et un onglet supplémentaire intitulé «Plus» qui intègre un outil de marquage.

Si nous nous concentrons sur l’onglet « Garniture », cela inclut plusieurs paramètres par défaut pour nous aider à couper la vidéo facilement, mais si nous cliquons sur le bouton « Libérer » nous pouvons obtenir une découpe personnalisée.

Dans cette section, nous trouverons également deux boutons supplémentaires qui nous permettront faire pivoter la vidéo et changer de perspective et un bouton étiqueté « Réinitialiser » pour annuler toutes les modifications que nous avons apportées.

De son côté, l’onglet « Régler » comprend des outils pour changer le contraste de luminosité, le point blanc, les reflets, les ombres, le point noir, saturation, chaleur, teinte et le teint.

Enfin, l’onglet « Filtres » Il nous fournit une série de filtres prédéfinis que vous pouvez appliquer à vos vidéos afin de les personnaliser au maximum.

Cet éditeur vidéo avancé de Google Photos n’est disponible, pour le moment, que pour certains utilisateurs, en particulier ceux qui ont un terminal Pixel, mais il devrait atteindre le reste des smartphones Android Mieux vaut tard que jamais.

